La Policía de Jujuy atacó a los medios de comunicación con gomeras

Un fotógrafo denunció que los oficiales le arrojaron una piedra mientras él intentaba sacar fotos sobre la violencia en el palacio legislativo. "Nos tiran con gomeras a cronistas a cámaras y cámaras de foto para no transmitir lo que está sucediendo", comentó.

"Afortunadamente, la cámara no se alcanzó a romper, se golpeó los controles, estaba registrando cuando me estaba tirando el uniformado y de casualidad no me pegó en el ojo", indicó Marcos Sierra.

El avance policial se registró poco después de las 11 a unos 200 metros del parlamento provincial donde el gobernador y precandidato presidencial del radicalismo Gerardo Morales encabezaba la sesión y se disponían a jurar la reforma de la carta magna.

Brutal represión en Jujuy: un manifestante se encuentra gravemente herido

Un manifestante resultó gravemente herido a partir de haber sido impactado con una lata de gas lacrimógeno en su cabeza. Perdió una enorme cantidad de sangre y, tras algunos minutos, fue atendido por una ambulancia.