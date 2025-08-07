7 de agosto de 2025 Inicio
La Justicia declaró nula la causa del "Operativo puf" por ausencia de delito

La Sala II de Cámara Federal de Casación Penal puso fin a la investigación de un supuesto complot contra el fallecido juez Bonadío y el fiscal Stornelli. El caso tuvo su origen en una serie de escuchas realizadas a exfuncionarios del kirchnerismo mientras estaban presos en Ezeiza.

En una cárcel federal de Ezeiza se intoxicaron cuatro presos

En una cárcel federal de Ezeiza se intoxicaron cuatro presos, al parecer al consumir droga adulterada.

La Justicia dictó la nulidad de la causa conocida como "Operativo puf", un expediente de gran repercusión mediática y política que llegó a su fin luego de que se determinara que no existió un delito específico para investigar. La decisión fue tomada por la Sala II de Cámara Federal de Casación Penal, que puso fin a la causa iniciada a partir de escuchas ilegales y denuncias cruzadas que no lograron sostenerse con evidencia.

Las autoridades provinciales decidieron reforzar el cumplimiento del calendario de vacunación obligatorio.
El gobierno de Mendoza les cobrará multas a los padres antivacunas

El caso tuvo su origen en una serie de escuchas realizadas a exfuncionarios del kirchnerismo mientras estaban presos: Roberto Baratta y Juan Pablo Schiavi. En ellas se mantenían conversaciones con Eduardo Valdés, Carlos Zelkovicz y Claudio Minnicelli.

En una de esas escuchas, que se filtró a la opinión pública, el entonces diputado Valdés le anticipaba a Schiavi que "iba a haber novedades" respecto del juez Claudio Bonadio y el fiscal Carlos Stornelli. La frase "puf" utilizada en esa conversación terminó dando nombre al expediente que buscaba determinar si existía una maniobra política para influir en causas judiciales.

A pesar del revuelo mediático, el juez de Casación Penal, Carlos Mahiques, fue contundente en su fallo al señalar que "ninguna de las partes acusadoras ni tampoco los diferentes jueces intervinientes lograron precisar cuál sería el delito investigado". Este argumento central de la sentencia pone en evidencia las fallas de una causa que, si bien generó gran atención pública, carecía de un sustento jurídico sólido para avanzar con la investigación.

La denuncia había sido presentada por el fiscal Stornelli, junto a las diputadas Elisa Carrió, Paula Oliveto y Mariana Zuvic, contra el diputado Valdés, el juez Juan María Ramos Padilla y Schiavi.

La resolución judicial concluye de manera categórica, también en palabras de Mahiques: "Ninguna de las conductas denunciadas constituían delito".

La conductora aseguró que es una gran gozadora de la vida.

"Eliminás bloqueos negativos": de qué se trata la antigua sabiduría que practica Moria Casán

A The Paper﻿ la protagonizará Domhnall Gleeson y regresará Oscar Martinez.
play

Llegó el primer tráiler de la serie spin-off de The Office y se confirmó un nuevo regreso

HBO Max ya no se podrá compartir con varias personas.

HBO Max confirmó el fin de las cuentas compartidas: desde cuándo copiará a Netflix y Disney+

Las redes sociales se llenaron de comentarios, memes y teorías sobre cómo se conocieron y si realmente están saliendo

¿Lamine Yamal y Nicki Nicole en pareja? Cuáles son los rumores que generan una relación inesperada

Un lanzamiento sueco de 2025 cargado de drama e intriga ya está disponible en Netflix.
play

De qué se trata Una vida honrada, la película sueca con ilusiones y mentiras que sorprende a todos en Netflix

Jey Mammon volverá a conducir un programa de televisión.

Jey Mammon vuelve a la televisión: cuándo y qué canal le abrió las puertas

