José Luis Espert contra el paro de ATE: "Defienden delincuentes"

“Cuando ATE hoy hace un paro nacional, cree que se está despidiendo gente valiosísima del Estado . Podrá ser que haya un error y se despida a alguien importante, pero en el grueso de los casos es gente que le está robando la plata al muy buen empleado público que merecería cobrar más y no lo hace porque está ese ñoqui que no hace nada o que es un DNI. Y también se le roba la plata al contribuyente”, planteó el jefe de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados en una entrevista con CNN Radio.

En este contexto Espert pidió “dejar de normalizar la anormalidad” al fundamentar: “La administración pública es como cualquier actividad, tenés que prestar alguna actividad allí. Tenés que hacer algo que le sirva a la gente, sino le robás la plata”.

Espert Espert cuestiono el paro y la movilización realizada por ATE ante los despidos masivos en el Estado.

ATE aseguró que los despidos en el Estado son "ilegales"

Rodolfo Aguiar, secretario General de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) catalogó a los despidos como "ilegales".

En la puerta del ex Ministerio de Trabajo, donde se desarrolló la movilización y el ingreso masivo de los trabajadores cesanteados, el dirigente sindical advirtió: "Dicen que no hay despidos porque son contratos a término y tienen fecha de finalización y no se renuevan. Quienes gobiernan son gerentes, empleados de empresas, que creen que en la administración pública pueden aplicar las mismas normas y no, es falso".

"Si hay un trabajador que realiza las mismas que uno de planta permanente, responde a los mismos órdenes jerárquicos y tiene una misma franja horaria, el ordenamiento jurídico es claro. No hay ñoquis", reclamó ante los medios.

Aguiar enfatizó en el hecho de la ilegalidad de los despidos: "No los vamos a aceptar. Dispusimos ingresos masivos y simultáneos. Hay una estrategia jurídica paralela, pero es con lucha la única posibilidad de revertir esta situación".

En la misma línea, el gremialista remarcó que "no puede tener éxito el gobierno en su estrategia de arrinconarnos para evitar de lo que se tiene que hablar. Tiene más empleados de Paolo Rocca que los propios militantes del partido que ganó".