Lágrimas de Espert

Acorralado por la causa que investiga sus vínculos con el narco Fred Machado, el diputado libertario enfrenta un "panorama oscuro". El avance de la investigación por lavado de dinero desmorona su defensa mediática tras su renuncia a la candidatura.

Los abogados del exdiputado José Luis Espert se presentaron esta semana ante la Justicia Federal de San Isidro con un planteo “urgente”. Alegaron que las medidas dispuestas sobre el patrimonio de su defendido podrían hacerlo “morir de hambre”.

Crisis del 2001: la herida que no cierra y el deber de no repetir el horror

El mismo hombre que solía ofrecer cárcel o bala a sus adversarios políticos, o a cualquiera que osara levantar una pancarta contra el poder ejecutivo, hoy solloza por una medida judicial que solo busca asegurar, al menos por ahora, los activos vinculados a una investigación por lavado de dinero no se esfumen entre los dedos de la ley.

“El Sr. Espert ha intentado hacer una transferencia desde su cuenta en el Banco BVVA y no le fue posible. Ha preguntado por qué y le dicen que sus cuentas están inmovilizadas por oficio del BCRA y por orden de V.S . No se puede depositar, transferir, extraer… ni nada”, relató su abogado, Alejandro Freeland, en la última presentación ante el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli.

“Dejar al Sr. Espert sin el uso de sus cuentas y sin disponibilidad de fondos es condenarlo a morir de hambre”, afirmó el letrado. Así, dio a entender que al exdiputado –acusado de blanquear dinero de un presunto narco– lo dejaron a la intemperie, como un náufrago en su propio país.

Las preguntas en este punto se hacen solas: ¿Acaso el presidente Javier Milei no puede tenderle un salvavidas “al profe”, su amigo, el hombre recio, mientras la justicia lo escruta? ¿Qué pasó con sus compañeros de bloque en la Cámara de Diputados? ¿Se le evaporaron los amigos junto con la liquidez?

“Ya todos conocemos el daño que la sola denuncia y la brutal investigación le han infligido a su persona y a su familia. Si este es otro capítulo de la saga, o aquella fuera la intención, al menos lo queremos saber”, refirió el abogado del hombre que repartía promesas de cárcel o bala.

La verdad desnuda es esta: la medida judicial –una orden de no innovar sobre el patrimonio de Espert– está vinculada a los hallazgos del fiscal Fernando Domínguez. Se investiga el pago de al menos 200 mil dólares que Espert recibió, en febrero de 2020, de una empresa de Federico Andrés “Fred” Machado, por una supuesta asesoría a una minera guatemalteca. Una empresa que Espert jamás conoció, en un país que nunca visitó.

Entre las pruebas de la fiscalía, aparece una larga lista de chats que muestran cómo se aceleró el trabajo de abogados y contadores del entorno de Espert a partir de 2021, cuando “Fred” Machado fue detenido con fines de extradición a Estados Unidos, reclamado por su presunta participación en maniobras de narcotráfico.

Esa secuencia frenética de conversaciones incluiría un mensaje particularmente elocuente, enviado por el contador Mariano Cosentino a su colega de Pergamino, Fernando Escobar, el 8 de mayo de 2021: “Recordá limpiar WA (WhatsApp), antecedentes operación. Contrato. Y cuando puedas me pasás sueldo de JLE (José Luis Espert) y esposa en Varianza. Abz y buen finde. Portate bien. […]”.

Al solicitar la orden de no innovar, el fiscal Domínguez había señalado el peligro de demorar una decisión así, dado que se investigan “complejos vínculos informales que incluyen actividades en el extranjero” y que la complejidad de la maniobra “impacta directamente en la duración del proceso”. Todo lo cual sugiere, en plata blanca, que “existe una alta probabilidad de que los acusados realicen maniobras tendientes a procurar un desapoderamiento simulado de activos”, para esquivar un eventual decomiso y una pena pecuniaria.

Así las cosas, a Espert no le queda más que esperar. Tendrá que aguantar el ayuno forzoso de su patrimonio. Al menos, noventa días. Noventa días para recordar, quizás, que las balas retóricas a veces vuelven, convertidas en papel sellado y en el silencio de sus cuentas bancarias. Acaso, también, el silencio de quienes eran sus amigos. Si es que los tenia.