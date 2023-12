Javier Milei: "No venimos a perseguir a nadie ni a saldar viejas vendettas"

El Presidente remarcó en su primer discurso desde las escalinatas del Congreso de la Nación que su proyecto político "no es un proyecto de pago de deudas" sino "un proyecto de país". "No venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder", remarcó.

"Quiero decirles que no venimos a perseguir a nadie, no venimos a saldar viejas vendettas ni a discutir espacios de poder. Nuestro proyecto no es un proyecto de pago de deudas, nuestro proyecto es un proyecto de país. No pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, la deshonestidad o la ambición de poder interfieran con el cambio que los argentinos elegimos", pronunció Milei ante la ciudadanía presente en la Plaza de los dos Congresos.