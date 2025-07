Insultos de Javier Milei a periodistas: el New York Times consideró que "está erosionando la libertad de prensa"

En otro episodio de lo que Javier Milei llama "fenómeno barrial", The New York Times se hizo eco de los ataques del mandatario y sus fanáticos a las periodistas Julia Mengolini y María O'Donnell . "Está erosionando la libertad de prensa y aumentando el riesgo de violencia en el mundo real" , expresaron en una nota titulada "El presidente argentino se suma a una campaña de desprestigio impulsada por IA contra un periodista".

"Un video difamatorio generado por inteligencia artificial que acusa falsamente a una periodista argentina de incesto ha circulado ampliamente en línea, y el presidente del país se está burlando de la víctima. Milei tuiteó y retuiteó furiosamente mientras sus simpatizantes se burlaban abiertamente de Mengolini por el video falso que supuestamente la mostraba teniendo relaciones sexuales con su hermano", añadió.

Desde el medio norteamericano mostraron su preocupación por las implicancias de estas agresiones de parte de un presidente. "La andanada de ataques marcó uno de los episodios más extremos en una serie de crecientes ataques contra periodistas por parte del presidente libertario de derecha y sus aliados", plantearon.

milei enojado El estilo vehemente de Javier Milei le hizo ganar popularidad rápidamente en televisión.

"Los expertos afirman que la retórica del Sr. Milei, a menudo plagada de insultos misóginos, insinuaciones con tintes sexuales y desinformación, está erosionando la libertad de prensa y aumentando el riesgo de violencia en el mundo real. Milei incluso acuñó un eslogan, 'No odiamos lo suficiente a los periodistas', haciendo eco del lenguaje popular entre los partidarios del presidente Trump, a quien el presidente argentino suele imitar y quien también denigra y se burla habitualmente de los medios de comunicación", destacaron.

La nota también recoge el episodio con O'Donnell, quien dedicó un segmento de su programa de radio en Urbana Play a los insultos de Milei y, posteriormente, fue atacada por Santiago Oría, quien ostenta el cargo de director de Realizaciones Audiovisuales de Presidencia de la Nación.

El Presidente amplificó esos agravios y se sumó a llamar a la periodista "mandril". "Fue un insulto con carga sexual que ha usado repetidamente para insinuar una humillación violenta de quienes lo critican a él o a su administración", definió el New York Times.

Politi y Alcoba recordaron que "la predisposición de Milei para lanzar insultos lo impulsó a la presidencia en 2023, tras ganar un gran número de seguidores como un combativo panelista de televisión que atraía al público culpando a la clase política argentina por años de mala gestión económica".

Julia Mengolini Julia Mengolini, una de las periodistas atacadas en redes sociales por Javier Milei y sus seguidores.

También remarcaron que "Amnistía Internacional documentó que ha insultado públicamente al menos a 41 periodistas desde que asumió el cargo en diciembre de 2023", y que el mandatario y sus aliados "parecen estar intensificando su campaña contra los medios de comunicación y volviéndose más beligerantes".

Ese giro pareció comenzar en abril, cuando Milei empezó a usar en público su nuevo lema, "No odiamos lo suficiente a los periodistas". La nota resalta el "parecido sorprendente" con el mantra "No odias lo suficiente a los medios", popular entre los partidarios de Trump, y el eslogan "No odias lo suficiente a los medios tradicionales", citado por Elon Musk.

El libertario utilizó la frase por primera vez poco después de haber logrado un acuerdo de u$s20.000 millones con el Fondo Monetario Internacional (FMI). La flexibilización del cepo cambiario que vino después llevó a algunos periodistas a cuestionar la gestión económica de su gobierno, lo que provocó la ira presidencial.

Milei enojado Javier Milei, un cultor del estilo violento para referirse a sus oponentes.

Los ataques del mandatario contra periodistas son "un ataque a la libertad de expresión porque es una forma de censura indirecta, ya que este tipo de cosas obviamente tienden a inhibir la libertad de expresión", expresó a New York Times el exministro de Justicia Ricardo Gil Lavedra. El presidente también ha recurrido a los tribunales, presentando demandas por difamación contra tres periodistas, a quienes acusa de tildarlo de nazi.

"Lo que más nos preocupa ahora mismo es la incitación al odio", señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, añadiendo que podría derivar en violencia "más allá del ámbito digital".