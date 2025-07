La oposición se autoconvocó y dictaminó los proyectos de jubilaciones y emergencia en discapacidad para llevarlos al recinto

Aunque no hay antecedentes de un accionar de estas características en el Senado, la oposición logró reunir quórum y asegurar la institucionalidad de la reunión: primero bajaron al salón los senadores de Unión por la Patria, luego Lousteau y, por último, Tagliaferri. La comisión fue presidida por el vice, el puntano Fernando Salino, y se convocó al secretario parlamentario, Agustín Giustiniani.

Uno de los ejes más fuertes de la reunión fue la ausencia deliberada de Atauche, que se convirtió en el blanco de todas las críticas. “Un solo senador que es presidente de la Comisión no es superior a la mayoría de los senadores. No quiere abrir la comisión porque no quiere dictaminar”, lanzó Lousteau, quien calificó la situación como “inaudita y una vergüenza institucional”. Y añadió: “Esta comisión se reunió una sola vez en el año. Nunca vi que haya un conjunto mayoritario de senadores y que el tema no pueda tratarse”.

La tensión se agravó con la denuncia de censura: la señal institucional Senado TV —que transmite todas las comisiones y sesiones— no emitió la reunión. Desde Unión por la Patria apuntaron directamente a la vicepresidenta Victoria Villarruel por impedir la transmisión: “No es la dueña del Senado”, repitieron.

WhatsApp Image 2025-07-03 at 18.32.59.jpeg

Además, el jefe del bloque peronista, José Mayans, aseguró que recibió información interna de que Atauche había instruido a los trabajadores de la comisión que no asistieran para evitar recibir notas formales de los senadores que pedían la convocatoria. “Son trabajadores del Senado, no de Atauche”, denunció.

Pablo Blanco reveló que había demorado su llegada porque confió en la palabra del libertario, quien le había prometido convocar formalmente la comisión. “Una vez más no cumplió. Se nos están riendo en la cara”, expresó, y adelantó que firmaría los dictámenes -alguno con disidencia- para que no se frene el trabajo parlamentario.

El presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, llegó una vez iniciada la reunión y planteó que la reunión no cumplió con las 48 horas de antelación exigidas por reglamento. Casi sobre el final del cónclave, informó que Atauche propuso convocar a asesores para el 8 de julio y a una plenaria para el 15, lo que fue calificado como “una tomada de pelo” por parte de la oposición.

La moción para ratificar la validez de la reunión fue presentada por Lousteau y aprobada por unanimidad nominal. “Quedó claro que se cumplió con el reglamento y que hay voluntad política de avanzar”, sostuvo. Salino reforzó la legalidad del procedimiento: “Esto tuvo quórum, fue reglamentario y tuvo mayoría”.

Desde Unión por la Patria también reclamaron que Atauche “no debería seguir siendo presidente si su actitud es bloquear” la labor parlamentaria. “Para la SIDE no hay problema con el presupuesto, pero sí para los jubilados y las personas con discapacidad”, resumió un senador opositor, reflejando el malestar por el uso discrecional de los recursos y las prioridades del gobierno.

Desde Unión por la Patria firmaron los tres dictámenes tal como fueron aprobados en Diputados, mientras que Lousteau y Tagliaferri acompañaron la emergencia en discapacidad y el aumento de haberes, pero presentaron su propio dictamen en sobre moratoria. A diferencia del texto de mayoría, su propuesta plantea “un esquema de moratoria permanente y no atado a aperturas esporádicas y discrecionales”. De cara a los próximos días, se espera que el oficialismo recoja la línea que planteó Abdala y busque invalidar la comisión autoconvocada por la oposición. Por ahora, el escenario queda abierto: aún falta que la oposición formalice el pedido de sesión para el próximo jueves 10 de julio.