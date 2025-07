El reclamo viral de Luisa Albinoni a Marcelo Tinelli trajo sus beneficios: "Me sentí estafada"

La comediante aseguró que se sintió "estafada", en referencia a que tuvo que esperar siete meses para cobrar la parte del contrato que la productora LaFlia le debía.

Albinoni habló con La Nación y explicó qué le pasó cuando supo del rumor del cierre de la empresa de contenidos de Tinelli: "No soy de ese estilo, no me gusta armar despelote, pero cuando leí en un tuit que cerraba la productora LaFlia, me sentí estafada, ninguneada. Tanto tiempo esperando… Siete meses".

Luisa detalló que a finales de abril le pagaron una parte del contrato que había facturado en noviembre de 2024. "Vi que venía lento todo, pero me faltaba la mitad del contrato. Y ya con una devaluación importante", aclaró.

Y agregó: "Ya está, no soy de hacer juicios ni mandar cartas documento porque me parece una pérdida de tiempo y no quería pasar un mal trago. Mi abogado es Miguel Ángel Pierri, y si lo llamaba me iba a tener que pagar retroactivo y al día", concluyó.