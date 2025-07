"Jurassic World: Renace", con Scarlett Johansson: lo mejor y lo peor de esta nueva entrega

La película de Universal Studios, dirigida por Gareth Edwards, no reinicia la franquicia. Aunque presenta personajes nuevos y una trama distinta, funciona como una continuación de la tercera, Dominion (2022).

Jurassic World: Renace - Elenco Scarlett Johansson y Jonathan Bailey encabezan el reparto principal de Jurassic World: Renace. Los actores se ponen en la piel de Zora y el Dr. Henry.

En principio, el elenco principal cumple: Johansson, Bailey, Ali y Friend interpretan a sus personajes correctamente, pero no logran destacarse ni generar algún momento memorable. La única excepción es Ali, que tiene una escena puntual donde logra brillar, pero no termina a despegar del todo. En tanto, los integrantes de la familia civil –interpretados por Luna Blaise, David Iacono, Audrina Miranda y Manuel García-Rulfo– son los que aportan ese condimento de humanidad y calidez al relato, y terminan siendo ellos los que se destacan.

Con un guion a cargo de David Koepp, conocido por haber trabajado también en Jurassic Park I (1993) y Jurassic Park II (1997), esta nueva entrega tiene ciertos homenajes a la trilogía original y el espíritu de la franquicia, pero presenta dificultades: hay una falta de desarrollo en sus personajes y también falencias a la hora de sorprender en el relato. A esto, se suma una falta de identidad propia, porque de a momentos remite a otros clásicos cinematográficos, desde Indiana Jones hasta Alien (sí, hay dinosaurios un tanto “alienígenas”). Es, sin duda, una secuela que deja gusto a poco.

Jurassic World: Renace - Dinosaurio Los dinosaurios evolucionan: en esta entrega, llegan con mutaciones que los hacen más peligrosos.

Cabe destacar, como siempre, sus efectos especiales y su soundtrack, que hacen de este mundo uno más realista, impresionante y a la vez, un tanto emotivo. Pero, en definitiva, Jurassic World: Renace no es una gran secuela. Cumple para entretener, y tiene muy buenos momentos de acción y tensión, aunque eso no basta para dejar huella. Claramente, no es la más destacada de la saga y, probablemente, sea la más olvidable. A veces, incluso con el respaldo de la taquilla, hay que saber cuándo parar.

La película llega a los cines este jueves 3 de julio.