Hernán Rossi: "De la foto en la Casa Rosada y de la traición a los jubilados no se vuelve"

"De la foto en la Casa Rosada y de la traición a los jubilados no se vuelve" , remarcó el dirigente radical y advirtió que "el gobierno de Javier Milei tiene un montón de gastos improductivos e injustificables en un contexto de crisis. Hay plata para todo eso, pero no hay para darle 18 mil pesos más a los jubilados . Los $100.000 millones discrecionales para la SIDE están bien, pero un aumento para los jubilados no".

En tal sentido, Rossi aseguró que "la decisión de vetar esta ley no responde a un problema de equilibrio fiscal, sino de prioridades. Diversas fuerzas políticas nos pusimos de acuerdo en recomponer el poder adquisitivo de los jubilados que vienen perdiendo gobierno tras gobierno. Esta ley era una gran medida que buscaba revertir la situación de quienes más están perdiendo contra el ajuste y la inflación".

Los que trabajaron honradamente toda su vida no son una variable de ajuste. El equilibrio fiscal no debe lograrse sacrificando a los más vulnerables

En relación con la historia de la UCR en la implementación de políticas previsionales, el exlegislador porteño marcó su indignación por la postura de un grupo de diputados: "Ya sería grave votar en contra de un aumento a los jubilados. Pero votar en contra de una ley propia que aumentó a los jubilados es sencillamente bochornoso, porque refleja transa. El radicalismo enfrenta una de sus horas más cruciales, como pocas veces en su historia".

