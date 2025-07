Guillermo Montenegro: "No voy a quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta el 2027"

Además, explicó que cumplió un rol clave en la unidad de los espacios que lideran el presidente Javier Milei y Mauricio Macri. "Yo fui uno de los que promovió este acuerdo y debo agradecer el enorme trabajo hecho por parte de Cristian Ritondo y Diego Santilli en particular, y los dirigentes del PRO en general, con todos los integrantes y referentes de La Libertad Avanza", señaló.

En ese sentido, aseguró que su gestión en el partido bonaerense respaldan esta postulación: "Gobierno Mar del Plata hace casi seis años con los mismos ideales, trabajo genuino, libertad a los privados, orden de las cuentas públicas, respeto a las Fuerzas, orden del espacio público, anti mafia, anti usurpaciones". Además, sostuvo que sufre "una discriminación atroz por parte del gobierno de Axel Kicillof" y que está "aguantando todos los embates".

"La importancia de Mar del Plata y de todo todo lo que representa nuestro interior la vi reflejada con la propuesta que me han hecho de encabezar como senador la 5ta sección electoral. Con humildad y dejando todo tipo de comodidad, acepto. Daré todo con tal de cambiar esta Provincia y sacarla de las garras kirchneristas", ratificó.

Por último, reveló que, en caso de ser elegido, asumirá el cargo: "Esto no es una pantalla. Estoy criando tres hijos chicos en mi ciudad. Por eso, podría jugarme a la cómoda y ser testimonial, sin mover un dedo y quedarme tranquilo en la banca de intendente hasta el 2027. Esa sería la estrategia de la casta peruka retorcida. Yo no soy eso. Estuve y estoy donde me lo demandan las circunstancias, donde más me necesiten y donde más pueda empujar con tal de que todos los que bancan delincuentes sean, por fin, destruidos".