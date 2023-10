Escasez de combustible: para el sindicato de petroleros, "es una clara extorsión al Gobierno nacional"

El domingo, el titular de Hacienda advirtió a las empresas que "no van a poder sacar un barco de exportación" si no se normaliza el expendio para la noche del martes , porque "primero el petróleo de los argentinos es de los argentinos".

"Estamos siendo rehenes de la ambición del grupo económico que nada tiene que ver con lo que se produce en Vaca Muerta. Vemos y escuchamos que las empresas hablan todos los meses de los récords de producción, se trabaja 24 horas por día, y que justo en este momento político haya desabastecimiento, tiene que ver con dos cosas: primero, con la especulación; y segundo, con una cuestión política. Cualquiera se da cuenta", expresó Marcelo Rucci, líder sindical de Vaca Muerta, en diálogo con Luciana Rubinska en Turno Mañana, por C5N.

"No puede ser que no tengamos combustible y que haya diez barcos esperando para llevarlo al exterior. Entonces es una clara muestra de que acá están corriendo otros intereses que no son los de los argentinos", consideró.

El gremialista sostuvo que "es algo intencional de parte del empresariado, no tengo ninguna duda. Tenemos una elección de por medio y es una clara extorsión al Gobierno nacional para hacer posible la ambición desmedida de los empresarios tengan un resultado feliz para ellos".

"Hay una ley de autoabastecimiento que dice que el excedente puede ser el que salga y pueda ser vendido al exterior. Nosotros tenemos diez barcos en el puerto para esperar para salir y no tenemos abastecimiento acá. Esto es una maniobra. Lo que dijo Massa es lo que corresponde. Primero hay que autoabastecer y después exportar", concluyó Rucci.

Petroleros amenazan con paro de producción si no se normaliza el suministro de combustibles

El Sindicato de Petróleo y Gas Privado de Río Negro, Neuquén y La Pampa, apoyó las medidas dispuestas por el ministro de Economía, Sergio Massa, y advirtió que, si no se regulariza el suministro de combustibles en todo el país, el miércoles harán un paro en la producción en la cuenca neuquina, donde se ubica Vaca Muerta.

"Además de respaldar incondicionalmente el cierre de las exportaciones anunciado por Massa para la medianoche del martes, si las empresas continúan castigando a los argentinos nuestra organización sindical iniciará un paro total de actividades con afectación de producción a partir del miércoles", anunció el gremio de petroleros.

En la misma línea, a través de un comunicado de prensa titulado "Se terminó el tiempo de los especuladores", el sindicato expuso la postura de respaldo al titular del Palacio de Hacienda: "Debe quedar claro que operadoras, refinadoras y exportadoras están incumpliendo con los alcances de la Ley 17.319 que propugna el autoabastecimiento y permite exportar los saldos con importantes beneficios. Además es un sinsentido que de manera permanente se hable de récords de producción y al mismo tiempo no haya naftas".

Ante los inconvenientes registrados en las últimas horas para cargar combustibles, el gremio expuso que los 25 mil trabajadores estarán "de pie en defensa de todo un país" y que a partir de las 6 del miércoles, habrá "un paro total en la cuenca neuquina".

"Vemos que los beneficios son siempre para los mismos: los que ahora especulan y muestran su peor cara, la de la avaricia. Las cuestiones electorales y la especulación empresaria no pueden tomar de rehenes a todo un país. En la Argentina del futuro no hay espacio para oportunistas y mezquinos", cerró el documento publicado este domingo.

Petroleras confirmaron que el abastecimiento de combustible se normalizará en los próximos días

En el marco de la escasez de nafta registrada en varios puntos del país, las empresas petroleras confirmaron que el abastecimiento de combustible se normalizará en los próximos días. Emitieron un comunicado conjunto en el cual enumeran los eventos extraordinarios que sucedieron durante la última semana y generaron la escasez. El viernes ya habían acordado la importación de 10 barcos.

“Respecto de la situación actual de abastecimiento del sistema de combustibles, la cual se irá normalizando en los próximos días, queremos señalar que el mismo ha experimentado una serie de eventos en los últimos días que lo ha exigido al límite de su capacidad”, comienza el escrito firmado por las petroleras YPF, Raizen, Trafigura y Axion.

En referencia a los motivos que generaron la falta de nafta detallaron que existieron "niveles extraordinarios de demanda, especialmente en los últimos 15 días, fin de semana largo, elecciones donde se produce un pico de movilidad de personas, inicio de la siembra agrícola". También "una dependencia mayor a la habitual de importaciones de combustibles por paradas programadas en algunas refinerías. Y más recientemente, "una sobredemanda generada por una expectativa de desabastecimiento".

Además, aclararon que "la infraestructura de producción y suministro de combustibles de la Argentina es robusta" y el país "produce petróleo crudo y biocombustibles en gran cantidad y tiene un parque refinador que alcanza para producir más del 80% de la demanda doméstica de naftas y diesel. Lo demás se importa, en mayor o menor medida, al ritmo de la actividad agrícola".

De esta manera, le llevaron tranquilidad a la ciudadanía al remarcar: "Hoy el sistema funciona con producción y transporte récord de crudo, refinerías a máxima carga, salvo dos que se encuentran transitando procesos de paradas técnicas totales o parciales por obras de ampliación y mantenimiento, lo cual es absolutamente habitual y necesario en nuestra actividad para el resguardo de personas, activos, calidad y volumen del producto".

Flavia Royón informó que "en dos o tres días" se normalizará la provisión de combustibles

La secretaría de Energía ratificó este sábado que se pusieron en marcha conversaciones con las petroleras "para acordar un sendero con razonabilidad, escalonado; no va haber aumentos abruptos de precios ni va haber una devaluación que aliente maniobras especulativas”.

En declaraciones a Radio Provincia, Royón confirmó que en las últimas horas “ya bajaron dos barcos y se está bajando el tercero para atender el pico de demanda que hubo” en combustibles y que la normalización del servicio “puede demorar dos o tres días”.

“Quiero llevar tranquilidad que ya están llegando los barcos para abastecer a las estaciones, con la importación vamos a reponer el stock”, remarcó.