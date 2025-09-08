En un día agitado en los mercados, Javier Milei publicó su primera foto con Luis Caputo tras la derrota El Presidente y el ministro de Economía recibieron al titular del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn. Es la primera reunión del equipo económico luego de las elecciones en la Provincia. Por







Javier Milei y Luis Caputo recibieron al titular del BID. Oficina del Presidente

En un día agitado en los mercados, con las acciones argentinas desplomándose en Wall Street y el dólar alcanzando un nuevo récord, el presidente Javier Milei publicó una imagen junto al ministro de Economía, Luis Caputo, la primera tras la apabullante derrota sufrida en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires.

Milei y Caputo recibieron al Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Ilan Goldfajn, y a autoridades de la institución, en la Casa Rosada. De la reunión también participaron el Jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el Secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

A través de un posteo en X, Goldfajn lo calificó como un "excelente encuentro". "Conversamos sobre la agenda de reformas económicas, el impulso al sector privado, la agenda de seguridad, y la integración del país en la región y el mundo. También abordamos la nueva Estrategia País 2025-2028 del Grupo BID. Estamos comprometidos a seguir apoyando al país. ¡Gracias por recibirnos!", expresó.

El BID respaldó el acuerdo del Gobierno con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y prometió desembolsos por unos u$s3.000 millones para este año. Si bien apoyó el plan económico, advirtió sobre la falta de reservas y de apoyo político para aprobar reformas en el Congreso.

La Estrategia País 2025-2028 consiste en "una hoja de ruta elaborada junto con el Gobierno argentino para apoyar al país a consolidar su transformación y fortalecer un modelo de desarrollo sostenido y resiliente, liderado por el sector privado", según explicó el BID en julio.