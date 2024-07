En la previa de la visita de Milei, productores enviaron una dura carta al presidente de la Sociedad Rural

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/edel_solar/status/1817237115249250763&partner=&hide_thread=false 26/07/2024

Carta enviada al Presidente de la SRA Sr. Nicolás Pino. pic.twitter.com/GU1ouz5CRh — Alberto E. del Solar Dorrego (@edel_solar) July 27, 2024

Aunque dieron su apoyo sobre el rumbo de “austeridad y responsabilidad fiscal que tomó el Gobierno", mostraron su preocupación por "las señales que la institución podría estar enviando a quienes nos gobiernan". Y enumeraron el ideario entre los productores: "No a las DEX [derechos de exportación] de ningún tipo, incluido el desdoblamiento cambiario, que es una retención encubierta. No a la segmentación, el dirigismo y el clientelismo. Exigimos la igualdad ante la ley. No a los subsidios y compensaciones”, expresaron.

Los productores determinaron también en la carta que tienen una posición marcada sobre la Agenda 2030 y “sus derivas agrarias”, como los bonos verdes y certificaciones. Aseguran que “son formas de coloniaje indigno, tan dañinas como el estatismo dirigente y expoliador, como lo expresaron representantes de Brasil y Uruguay, productores argentinos de la comisión de carnes y granos de SRA, en el predio, rechazando y pidiendo cautela con las adhesiones”.

Los reclamos de La Rural respecto de las retenciones

El sector agropecuario viene reclamando desde hace días por la carga impositiva que soporta la actividad. "Las retenciones hacen mucho daño a la producción y resulta imperativo que se eliminen antes del fin del mandato del actual gobierno", expresó recientemente Confederaciones Rurales Argentinas.

A través de un comunicado, la entidad que integra la Mesa de Enlace hizo "un llamado al Gobierno para que tome medidas con carácter perentorio y concrete la eliminación de las retenciones en el marco de un plan progresivo y cumplible".

Los planteos del campo se explican en la apreciación que viene experimentando el tipo de cambio oficial en los últimos meses, que se suma al retroceso de los precios internacionales de las materias primas. En lo que va del año, la cotización de la soja en el mercado mundial cayó cerca de 15%.