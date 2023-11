Elecciones en Pinamar: "Acá no hay ninguna derrota", manifestó el candidato de Unión por la Patria

Gregorio Estanga, candidato de a intendente de Pinamar por UxP aún no reconoce la derrota por un punto

A más de una semana de las elecciones, Pinamar aún está a la espera de las aperturas de todas las urnas para definir quién es el intendente electo . Es que, si bien desde la Cámara Nacional Electoral dieron por ganador al candidato del PRO, Juan Ibarguren, por menos de un punto, su competidor, Gregorio Estanga, de Unión por la Patria, aún no reconoce la derrota.

“Para nosotros es una elección prácticamente ganada. Tuvimos un voto de diferencia. Estamos en una instancia en donde si abriéramos 15 urnas más la tendencia, obviamente es nuestra”, sostuvo el candidato de UxP en diálogo con radio Urbana Play.

En ese sentido, explicó que con la diferencia de un solo voto “las tres fuerzas deberían pedir la apertura de todas las urnas” y agregó: “Acá no hay ninguna derrota”.

Ante la solicitud de Unión por la Patria, los jueces determinaron que “de la documentación agregada surgen diferencias sustanciales en los resultados de esas mesas respecto del resto de la sección a la que pertenecen, circunstancia que autoriza a contemplar la posible existencia de errores en la documentación”.

El actual Intendente de La Plata y candidato a la reelección por Juntos por el Cambio, Julio Garro, asumió la derrota en las elecciones municipales tras el recuento definitivo que dio por ganador a Julio Alak, de Unión por la Patria. “Vamos a trabajar para garantizar una transición ordenada y en paz, como los platenses merecen”, sostuvo en un mensaje por sus redes sociales.

La Justicia electoral había oficializado el triunfo del candidato de UxP por más de 500 votos tras la apertura de 79 urnas. El conteo final dio ganador a Alak proclamándolo nuevo Intendente de La Plata.

“Sé que los últimos días estuvieron cargados de indefiniciones. Por eso, y para llevar claridad en este contexto, quiero aclarar algunas cuestiones: luego de las elecciones, con el equipo encontramos diferentes irregularidades, por eso pedimos la apertura de 79 urnas. Allí encontramos que UXP había perdido 241 votos, JxC había recuperado 43, e incluso vimos y defendimos 121 votos más de LLA. Nunca se trató de una discusión ideológica, se trató de defender lo que cada uno de ustedes eligió”, expresó Garro al comienzo de un extenso mensaje en su cuenta de Twitter.

Para luego agregar: “Por eso pedimos la apertura de 200 urnas más, porque sabíamos que la tendencia no cambiaría. El juzgado entendió que no debía autorizar esa apertura y luego de evaluar con mis equipos, decidimos respetar la institucionalidad democrática, respetar el fallo y no tener a todos los platenses como rehenes de la incertidumbre”.