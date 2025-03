El plan canje del Ejército: el Ministerio de Defensa cambió cuatro camionetas para arreglar los baños

"La motosierra no perdona a nadie y el Ministerio de Defensa tiene quilombo. Parece que Petri fue al baño, ingresó y no había papel higiénico, el inodoro rajado al medio y la tapa rota. Entonces, se quejó por la situación. ¡Faltan inodoros, piletas, cerámicas, azulejos y no había bidet!", describió Jorge Rial en C5N.