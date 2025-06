Patricia Bullrich defendió el accionar del policía que baleó a Thiago: "Los responsables directos son los delincuentes"

En ese sentido, aseguró que "la decisión del Gobierno nacional, encabezado por el Ministerio de Justicia y de Seguridad Nacional, es que nos presentaremos para pedir y solicitar el cambio de carátula de la causa".

"Para los delincuentes que hoy están hospitalizados y detenidos, su carátula no solo es robo a mano armada, es tentativa de homicidio. Porque está Thiago que, a partir de los que ellos generaron, está en una situación muy difícil”, sostuvo.

"Son ellos los que generaron la acción delictiva, salieron a la calle a matar, en banda, eran cuatro, sin ningún tipo de relación entre la violencia ejercida y la acción de un lugar donde había un chico en la parada de colectivo, un oficial de la policía que estaba con su mamá y en esa situación estos señores, dos de los cuales están hospitalizados, uno se escapó y el otro murió", detalló.

Embed Balearon en la cabeza a un nene de siete años y tiene muerte cerebral



Sobre la situación de Thiago, que se encuentra luchando por su vida luego del impacto de la bala en su cabeza, la ministra solo atinó a indicar: "Le deseamos lo mejor".

"Hoy tenemos a un niño de 7 años que sufrió las consecuencias de una banda que sale a robar con armas y que el que sale con un arma, sale a matar. Ellos son los responsables directos de lo que le pasó a Thiago”, indicó apuntando contra los delincuentes, dos de los cuales están internados luego de haber recibido heridos y un tercero terminó muerto baleado por el policía.

"Estamos con él, con su familia, y estamos también con la familia de Facundo, que está angustiada su mamá, porque su mamá lo acompañó a él a la parada del colectivo", añadió priorizando que el agente policial se encuentra detenido.

Luego, apuntó contra el gobierno provincial: "La Matanza es un territorio tierra de nadie, un territorio de corrupción y de violencia. Por eso Facundo era acompañado por su mamá a la parada de colectivo".

El desgarrador testimonio del papá de Thiago: "Me dijo 'pá' y ya no volvió a hablar"

Los rezos por Thiago Benjamín Correa Medina se multiplican. El nene de siete años baleado en la cabeza durante un tiroteo entre un policía y cuatro ladrones en La Matanza pelea por su vida en el Hospital de Niños de San Justo. Fabián, su papá, habló tras la dramática situación y brindó su desgarradora vivencia.

“Yo estaba esperando el colectivo con él. Primero escuché una explosión, pensé que era una moto y de repente empezaron a tirar cuatro tiros más. Ahí me di cuenta de que se estaban agarrando a tiros. Cuando quiero tirar al piso a Thiago, ya lo había herido una bala”, aseguró el papa, que vive en Ciudad Evita.

En diálogo con TN, Fabián relató con angustia: “Cuando le da el impacto y lo tengo en mis brazos, me dice ‘pá’ y ya no dijo más nada. Empecé a gritar ‘ayuda’ y apareció un auto con un hombre que no conozco y me llevó al hospital”.