Escándalo en El Trece por la baja de Cris Morena al programa de Mario Pergolini: "Le molestó que..."

La productora tomó la decisión de no asistir al ciclo televisivo a pesar de toda la puesta en escena que estaba preparada para ella. “Faltó por ego”, explicó la conductora Yanina Latorre.

Mario Pergolini redebuta en El Trece y lanzó un despectivo comentario: "Yo no veo televisión..."

La productora de éxitos como Chiquititas y Margarita debía asistir al programa de Pergolini que se va a emitir este jueves 17 de julio, pero no se presentó. “Acaba de plantarlos, a las 19, después de que trabajaran todo el día para ello, armaron un musical, 50 chicos de su escuela que ahora hay que bajar. Estuvieron ensayando todo el día. Ella es productora, sabe lo que es”, reveló Yanina Latorre en SQP.

“El programa de Pergolini depende de un invitado. No es como el nuestro: tiene un guion, está súper producido, es la entrevista. Si se cae el invitado, te arruina el programa. ¿A quién ponés en su lugar ahora?”, sumó la conductora.

Cris Morena

Pero los motivos enojaron a las autoridades: “Por una cuestión de ego de no ser la primera mujer invitada. Le molestó que la primera haya sido Cazzu”. Y agregó: “La primera respuesta es: 'Cris mañana no va porque no es la primera mujer invitada. Ya tuvieron a Cazzu'. Eso es ego”.

“La segunda fue que ‘no quería tanta exposición en este momento’, ni que midiera 48 puntos. Y la tercera fue que se sentía mal”, concluyó. Este jueves, el programa irá en vivo y allí se verá con quién la reemplazarán.