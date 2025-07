Búsqueda desesperada de un adolescente que sacó a pasear a su perro y no volvió más.

“El albañil empezó a trabajar y a Carlitos le interesaba mucho ver la obra, y le dije: ‘¿Por qué no le das una vuelta a la manzana al perro y volvés?’, y ahí él caminó. Se fue a la puerta de un supermercado, se sentó, comió algo con gente de la calle. Lo vio una señora y llamó a mi marido porque el perro tiene identificación, pero cuando llegó, no vio al perro, ni a Carlos, ni a la señora“, contó angustiada.

Juan Carlos Antonovich

Según testigos, Juan Carlos caminó a la estación de tren de Vicente López y tomó un tren hacia Retiro, donde llegó aproximadamente a las 20:30. Allí, volvió a hablar con un empleado. “Me llamó un guarda del andén que lo vio y gracias a las redes, lo reconoció. Me dijo que Carlitos se puso nervioso porque no tenía dinero, no tenía pasaje”, detalló la madre.

En el momento en que desapareció, el adolescente estaba vestido con un jogging y buzo con capucha azules, remera blanca y zapatillas negras. “Osito” tiene ocho años aproximadamente. Es una mezcla de caniche, tiene pelaje negro con una mancha blanca en el pecho y lleva una chapita con la identificación. En caso de tener información, el número de contacto es 1160273332.