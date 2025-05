¿Funciona el mix? Karate Kid: Leyendas, entre la nostalgia y la nueva generación

No solo Marvel hace crossovers icónicos. Ahora, Karate Kid también se sumó a la tendencia. Titulada Leyendas, esta película aterriza luego del éxito rotundo que generó Cobra Kai, la serie de Netflix que resucitó el universo Miyagi y trajo de vuelta a Daniel LaRusso y Johnny Lawrence a la pantalla.

En esta entrega, la historia sigue a Li Fong (Ben Wang), un adolescente chino especialista en Kung Fu quien, luego de una tragedia familiar, se muda a Nueva York con su madre, donde enfrenta retos para adaptarse a su nueva vida. Y aunque no quiere pelear, los problemas parecen encontrarlo en todas partes, pero sus habilidades no son suficientes. Es por eso que su profesor de Kung Fu, el Sr. Han (Jackie Chan), pide ayuda al Karate Kid original, Daniel LaRusso (Ralph Macchio), y Li aprende una nueva forma de luchar, fusionando sus dos estilos en uno solo para el enfrentamiento definitivo de artes marciales.

karate kid ben wang jackie chan.png Un nuevo dúo, una nueva batalla: en esta nueva entrega, Mr. Han (Jackie Chan) guía a Li Fong (Ben Wang).

Una cosa es segura: esta película está pensada para las nuevas generaciones. Y sí, toda generación merece su propia versión de Karate Kid, pero en este caso se nota que está meramente pensada en base al contexto contemporáneo: desde la elección del soundtrack -con música estilo “tiktokera”- hasta el montaje veloz y lleno de estímulos -muy en sintonía con la lógica de consumo que imponen hoy las redes sociales-.

Aunque Karate Kid: Leyendas es una cinta entretenida y repleta de escenas cómicas, probablemente no cumpla con las expectativas de los fanáticos más fieles de la saga original. A diferencia de las entregas anteriores, que se centraban en el proceso de aprendizaje de los jóvenes a través del arte marcial, acá todo sucede demasiado rápido. Es cierto: Li ya domina el Kung Fu y no necesita partir de cero. Pero el momento en el que se enfrenta al aprendizaje del Karate podría haber sido mucho más memorable… y no lo fue.

Lo mismo ocurre con la pelea final. Todo se resuelve de forma tan acelerada que no deja espacio para la tensión, ni para esa emoción que solían tener los duelos de las anteriores películas. Es quizá una batalla muy buena desde lo coreográfico, pero carente de peso emocional.

karate kid jackie chan ralph macchio El regreso de los maestros a Karate Kid: Leyendas, uno de los aciertos más grandes de la película.

Pero uno de los grandes aciertos es la dupla Daniel-Han: una muy inesperada, pero sorprendentemente efectiva. Esto se debe en gran parte al equilibrio que logran Macchio y Chan. Aunque sus personajes tienen estilos y filosofías distintas, se unen con un objetivo en común y, lejos de pisarse entre ellos, se complementan. Esta química se expande al resto del elenco, que acompaña con solidez a aquellas dos figuras legendarias -con una mención especial para Ben Wang y Joshua Jackson-.

En resumen, Karate Kid: Leyendas es una buena opción para ver en el cine: entretenida, graciosa y con momentos de acción bien resueltos. Los nostálgicos podrán disfrutar la vuelta de dos íconos de la saga, mientras que las nuevas generaciones tendrán su dosis de artes marciales para sumar a su biblioteca cinéfila. Además, la fusión de universos revitaliza a la franquicia y deja abierta la puerta para futuras entregas. ¡Importante quedarse hasta el final porque hay una escena antes de que empiecen los créditos!