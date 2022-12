El Gobierno porteño insistió ante la Corte Suprema que no se cumplió el fallo

El Gobierno porteño dio a conocer un comunicado tras las publicaciones del presidente Alberto Fernández sobre la coparticipación en el que se manifiesta que el oficialismo nacional no cumplió el fallo de la Corte a pesar de que con los posteos del mandatario se informó que se pagará con bonos a la Ciudad.

"El Poder Ejecutivo sigue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su respuesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad", inicia el texto difundido para exponer la posición de la administración porteña frente a la decisión de Nación que fue dada a conocer por Fernández.

Luego, el Gobierno encabezado por Horacio Rodríguez Larreta divulgó que a pesar de los pagos que se realizarán con bonos, seguirán con la misma postura: "Se presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo".

En tanto, también se señaló que se pidió que se realice una denuncia hacia aquellos políticos que, según el comunicado, fueron los que llevaron a que el Gobierno nacional no acate la resolución, ya que expresaron que "se instruyó a la Procuración General para que inicie una demanda penal a los funcionarios responsables de no acatar el fallo".

También, recordaron que el fallo consiste en "que se entregue al Gobierno porteño el 2,95% de los fondos coparticipables" y mencionaron que "la sentencia no afecta los fondos que reciben las provincias".

Asimismo, hicieron énfasis en el método que se debe utilizar para llevar a cabo los pagos. "Los recursos de la coparticipación se deben transferir diariamente y no pueden ser reemplazados discrecionalmente por otra forma de financiamiento", explicaron sobre el tema.

Por último, apuntaron al Gobierno nacional sobre cómo actuó después de conocerse el fallo ya que manifestaron que "tal como lo establecen las normas republicanas en un país con división de poderes, los fallos se cumplen, no se interpretan".

El Gobierno nacional apelará el fallo y recusará a los jueces de la Corte

"Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente de la Nación he dispuesto el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley", sostuvo Alberto Fernández.

"He instruido al Procurador del Tesoro para presentar un recurso de revocatoria 'in extremis' contra la decisión judicial tomada, a fin de que se revise la medida cautelar dispuesta. Además, he ordenado recusar a los Jueces del máximo tribunal", agregó.

El Presidente justificó esta decisión "porque, habiendo fijado posición sobre la cuestión de fondo al dictar la medida cautelar, han prejuzgado contra el Estado Nacional, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias argentinas".

"También debo respetar las leyes vigentes. El art. 22 de la ley 23.982 indica que los pagos ordenados al Estado Nacional por orden judicial deben ser previstos en la ley de Presupuesto. Advierto que ni el Presupuesto 2022 ni el 2023, votado por amplia mayoría, prevén estos pagos", aclaró el mandatario.

"Por eso instruí a la Jefatura de Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del GCBA. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos", detalló Fernández.