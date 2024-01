El Gobierno le respondió a Pablo Moyano: "Argentina no está funcionando"

El Gobierno le respondió al dirigente gremial Pablo Moyano al asegurar que " Argentina no está funcionando". El vocero presidencial, Manuel Adorni, cuestionó los dichos del cotitular de la CGT y señaló que hay que ver que piensa como “un país que está funcionando” y para quiénes. El gremialista había manifestado que el DNU y el proyecto de la Ley Ómnibus "no son necesarios”.

El vocero defendió la iniciativa del Gobierno sobre el DNU y la Ley Ómnibus debido a que "Argentina está en una situación de urgencia y de absoluta necesidad". Luego explicó que dichos instrumentos "son parte de ese cambio" y sirven para "sacar al país de la decadencia en la que vive”.

Pablo Moyano El Gobierno volvió a criticar al dirigente gremial Pablo Moyano en la previa al paro del 24 de enero. Télam

En este contexto, volvió a responderle de manera contundente a Pablo Moyano: "Así que efectivamente no, Argentina no está funcionando o al menos no está funcionando para la gente de bien, para gente de trabajo, para la que se esfuerza y para los argentinos que quieren vivir en un país mejor, para ellos no está funcionando.

"Hay que preguntarle en tal caso al hijo de Hugo Moyano cual es el país que él ve", concluyó Adorni sobre el tema.