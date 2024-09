El bloque de diputados de la UCR decidió "seguir trabajando con su integración actual"

Tras la polémica por el apoyo de cinco legisladores radicales al veto de javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria, la bancada radical resolvió no expulsar a ningún integrante.

Tras una reunión de bloque realizada en la tarde de este martes, se resolvió seguir adelante "sin excluir a nadie por su manera de pensar", señala el texto, en referencia al apoyo de Mariano Campero, Martín Arjol, Pablo Cervi, Federico Tournier y Luis Picat al veto presidencial, motivo por el cual sus fichas de afiliación quedaron suspendidas el lunes por la Convención Radical.

diputados UCR

"Buscaremos siempre los acuerdos y consensos internos, tomando decisiones por mayorías, una regla básica de la democracia, dentro del marco de las diversidades de opiniones que existen en el partido y por lo tanto también en nuestro bloque", señala el documento.

"Todas las diferentes posiciones y opiniones, por más minoritarias que sean dentro del bloque, son respetadas y tenidas en cuenta pero, como en cualquier cuerpo colegiado, deben primar las decisiones del colectivo imaginario, sin excluir a quien piense de una manera distinta", añade el comunicado de los diputados radicales.

Por último, el bloque de la UCR señaló que aspira "a seguir representando a millones de argentinos que nos votaron y que esperan de nosotros una actitud responsable y madura para enfrentar los enormes desafíos que hoy tiene nuestro país".

Dos diputados cuestionaron el comunicado y desmintieron que se haya hablado de eso en la reunión

"Desmiento la información contenida en este comunicado que no expresa lo sucedido en la reunión. No hubo votación y menos aún una decisión mayoritaria de nada. Entre 4 o 5 no pueden imponer sumisión al oficialismo", publicó el formoseño Fernando Carbajal.

Por su parte, Danya Tavela señaló con ironía: "Felicitaciones ! Ahora a explicarlo a los jubilados ! A docentes, no docentes y estudiantes y a los gobernadores que tienen que hacer el ajuste! Y nada del relato K populista o el destituyente!!!!".

La UCR avanza con la suspensión de los diputados que votaron a favor del veto de Milei contra los jubilados

La Convención Nacional de la Unión Cívica Radical (UCR) decidió el lunes elevar a los diputados Luis Picat, Mariano Campero, Pablo Cervi, Martín Arjol, Roxana Reyes y Gerardo Cipollini al Tribunal Nacional de Ética y cuatro de ellos fueron suspendidos preventivamente.

Los miembros de la mesa directiva, encabezados por el presidente Gastón Manes y el secretario Hernán Rossi, analizaron la situación de los seis legisladores que cambiaron su voto en la Cámara baja y respaldaron el veto presidencial de Javier Milei a la reforma jubilatoria.

A través del artículo 53 de la Carta Orgánica del radicalismo, se faculta a las autoridades a suspender preventivamente al afiliado en circunstancias graves. Desde la UCR le explicaron a C5N que "cuatro de los seis: Campero, Picat, Arjol y Cervi", quienes se tomaron una fotografía junto al mandatario en la Casa Rosada.

Por otra parte, los integrantes resolvieron "instruir al Presidente del Comité Nacional del Partico, a los Presidentes de bloque de ambas Cámaras a que junto, con las demás autoridades partidarias y, convocando también a los gobernadores de nuestro partido procuren establecer una mesa de diálogo en la cual se busque unificar criterios en el accionar legislativo y así evitar situaciones como las aquí analizadas".

Comunicado UCR