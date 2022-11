Cristina Kirchner, contra la Corte: "Están sentados ahí de por vida como una rémora monárquica"

La titular del Senado afirmó que son "dispositivos de control de la voluntad popular", y advirtió que "donde no hay jueces puestos a dedo, presionables y eternos" el sistema "funciona". Además, señaló que "no es bueno para el pueblo" que sean los magistrados los que "deciden sobre las políticas económicas del país".

"Hoy esta inflación que tenemos de 6,3%, cuando uno mira el desagregado uno ve que las telecomunicaciones miden 12 puntos, el doble, porque hay jueces que dijeron que el decreto que se firmó para que sea un servicio público y por lo tanto con precios regulados, no se debe aplicar", reseñó la exmandataria.

"No crean que esto no obedece y no influye en la vida cotidiana de todos los argentinos, y ni qué hablar en todo lo que es violencia o lo que vemos de mujeres que van 20 veces a la justicia y después aparecen muertas y nadie se hace cargo de nada", agregó.