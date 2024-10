Confirmaron el procesamiento a los sospechosos de amenazar a Sergio Massa y a su familia durante la campaña electoral

El tribunal modificó la calificación legal del delito, eliminando el agravante de obtener concesiones de funcionarios públicos, proveniente de las edencomoelpatio y mauriimendoza4. Por el caso, se asignó protección adicional a la familia Massa.

El fallo resalta que la tipificación como amenazas coactivas agravadas “no pudo sustentarse plenamente debido a la insuficiencia de pruebas que indicaran que las amenazas se hicieron con el fin de obtener concesiones de funcionarios públicos”.

“Se encuentra acreditado, al menos de momento y con el grado de certeza que esta etapa procesal exige (cf. artículo 306 del Código Procesal Penal de la Nación), la materialidad de los hechos delictivos atribuidos, y […] la responsabilidad penal de los encausados”, precisó la Cámara Electoral según informó Infobae.

La pesquisa se orientó a autoría de los mensajes que habría recibido Tomás Massa a través de su cuenta de Instagram, y que fueran “puestos en conocimiento de la justicia electoral por medio de las presentaciones de la denunciante”, se agregó.

“Se incorporó a la investigación un conjunto de elementos que vincularon a las personas procesadas con los hechos denunciados, y que en particular los apuntaban como los administradores de las cuentas desde las cuales se habían articulado los mensajes en cuestión. En este punto, es relevante señalar que no se trató de reacciones a mensajes de otros usuarios (“retweet”; “like” o “reposteo”, etc.) –conductas que merecerían una ponderación diferente sino de mensajes que fueron, en principio, de autoría de los imputados”, indicó la Cámara.

De qué se trata la denuncia a la familia a Massa durante la campaña electoral 2023

La denuncia la realizó Malena Galmarini donde asegura que que durante la campaña electoral nacional de 2023, Tomás Massa, hijo del candidato presidencial Sergio Massa, y su entorno cercano fueron objeto de mensajes amenazantes a través de redes sociales.El fiscal del caso hace mención a las amenazas formuladas a través de perfiles de Instagram, como edencomoelpatio y mauriimendoza4.

La jueza María Servini había ordenado el procesamiento tras identificar a los sospechosos con ayuda de la División de Delitos Tecnológicos de la Policía Federal. También ordenó el registro domiciliario y la detención de los procesados para tomar declaración indagatoria. En estas declaraciones, los imputados, si bien se negaron a declarar, no rechazaron la autoría de las amenazas desde los perfiles mencionados.

La Cámara rechazó además los argumentos de la defensa de los imputados que sostuvo que las amenazas no cumplieron el “estándar de seriedad” a los fines de dar cumplimiento con el delito.