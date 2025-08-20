El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en reformas laborales y educativas El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza el encuentro, del cual también participan el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el secretario general de la UOCRA y el presidente de la UIA. También se encuentra presente el secretario de Educación, Carlos Torrendell. Por







Cristian Ritondo, habitualmente presente, se ausentó por sus compromisos en el Congreso. Redes sociales

Mientras en el Congreso se desarrolla una sesión caliente, Guillermo Francos encabeza el Consejo de Mayo en Casa Rosada. El encuentro tiene el foco puesto en trabajar en reformas educativas y laborales e impulsar una agenda común para el Gobierno.

Además de Francos, del encuentro participan el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Por el lado de Educación, participan el secretario Carlos Torrendell; y la secretaria Técnica del Consejo, María CeciliaDomínguez Diacoluca. Puntualmente, en materia educativa, se espera que se profundice en el punto cuatro del entendimiento firmado por 19 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño que brega por “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.

El ausente con aviso fue el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien alegó que debía estar presente en la sesión del Congreso. Allí se debatirán, entre otros temas de agenda, los vetos presidenciales a la Emergencia en Discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria previsional.

Los asuntos vinculados a lo fiscal y lo impositivo forman parte de la agenda, aunque la principal atención está puesta en la cuestión laboral. Este equipo viene desarrollando un proyecto de reforma en esa área, con la meta de tenerlo listo para que sea tratado en el Parlamento a partir del 11 de diciembre.