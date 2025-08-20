20 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

El Gobierno encabezó una nueva reunión del Consejo de Mayo con el eje en reformas laborales y educativas

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, encabeza el encuentro, del cual también participan el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, el gobernador mendocino, Alfredo Cornejo, la senadora Carolina Losada, el secretario general de la UOCRA y el presidente de la UIA. También se encuentra presente el secretario de Educación, Carlos Torrendell.

Por
Cristian Ritondo

Cristian Ritondo, habitualmente presente, se ausentó por sus compromisos en el Congreso.

Redes sociales

Mientras en el Congreso se desarrolla una sesión caliente, Guillermo Francos encabeza el Consejo de Mayo en Casa Rosada. El encuentro tiene el foco puesto en trabajar en reformas educativas y laborales e impulsar una agenda común para el Gobierno.

Reves para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad
Te puede interesar:

Duro golpe para Milei: Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Además de Francos, del encuentro participan el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; la senadora Carolina Losada; el secretario general de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina, Gerardo Martínez; y el presidente de la Unión Industrial Argentina, Martín Rappallini.

Por el lado de Educación, participan el secretario Carlos Torrendell; y la secretaria Técnica del Consejo, María CeciliaDomínguez Diacoluca. Puntualmente, en materia educativa, se espera que se profundice en el punto cuatro del entendimiento firmado por 19 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño que brega por “una educación inicial, primaria y secundaria útil y moderna, con alfabetización plena y sin abandono escolar”.

El ausente con aviso fue el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien alegó que debía estar presente en la sesión del Congreso. Allí se debatirán, entre otros temas de agenda, los vetos presidenciales a la Emergencia en Discapacidad, aumento jubilatorio y moratoria previsional.

Los asuntos vinculados a lo fiscal y lo impositivo forman parte de la agenda, aunque la principal atención está puesta en la cuestión laboral. Este equipo viene desarrollando un proyecto de reforma en esa área, con la meta de tenerlo listo para que sea tratado en el Parlamento a partir del 11 de diciembre.

Tanto gobernadores como legisladores, representantes del sector privado y del ámbito sindical se alinearon al Gobierno y remarcaron que, sin cambios de fondo en el régimen laboral, resultará muy difícil generar empleo de calidad.

Noticias relacionadas

El presidente Javier Milei y su hermana Karina, denunciados por el cobro de retornos.

Denunciaron a Javier Milei, su hermana Karina y otros funcionarios por recibir coimas de laboratorios

Jubilados, las principales víctimas del ajuste de Javier Milei

Jubilados, las principales víctimas del ajuste de Milei

play

Antes de la sesión en Diputados, el Gobierno anunció que consideraba un aumento en las prestaciones de discapacidad

Hagman es el primer candidato a diputado en CABA por Fuerza Patria. 

Hagman, de cara a octubre: "El objetivo es aumentar la bancada en oposición a Milei"

Francos no confirmó si el Gobierno tiene los apoyos necesarios para sostener los vetos.

Francos, sobre el debate por los vetos: "El Gobierno no emite un solo peso y la gente no quiere más inflación"

Una de las centrales hidroeléctricas. 

El Gobierno inició el proceso de privatización de las centrales hidroeléctricas del Comahue

Rating Cero

Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Actualmente, llegó a la gran N roja Romance in Style, la película de Netflix que está siendo de lo más visto. Se trata de un film de romance, comedia y pasión de 2022, que fue tendencia en los cines.
play

Romance in Style es la película de amor que no para de escalar como lo más visto de Netflix: cuál es la trama

Ahora, llegó a la gran N roja un nuevo lanzamiento estadounidense de 2009, se trata de ¿Qué pasó ayer?, la película hilarante que es tendencia en este sitio web consumido por millones de personas.
play

Qué pasó ayer volvió a Netflix y es de lo más visto: por qué es una de las películas más elegidas

Las novedades sobre la relación más escandalosa del momento

Cuál es el famoso actor que inició el divorcio mientras presenta una nueva novia

Tomá merca, fue el fuerte insulto de Griselda Sánchez a Daniel Casalnovo

Fuerte pelea de una ex-Gran Hermano en vivo por la infidelidad de Gimena Accardi: abandonó el estudio llorando

Somos dos pibes con muchos sueños y muchas ganas, resumen. 

Roze, el dúo de Parque Avellaneda que llega al Ópera: "En el show va a estar todo el barrio"

últimas noticias

Reves para Milei, Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Duro golpe para Milei: Diputados rechazó el veto a la Emergencia en Discapacidad

Hace 18 minutos
play

Lola Berthet criticó al Gobierno por el ajuste en Discapacidad: "Nuestros hijos se están quedando sin sus terapias"

Hace 22 minutos
Vetrano reaccionó a los rumores de infidelidad de su pareja con Accardi.

Qué hizo Cande Vetrano ante la supuesta infidelidad de Andrés Gil con Gimena Accardi

Hace 30 minutos
Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Inflación: las prepagas aumentarán hasta un 2,2% en septiembre

Hace 53 minutos
Donald Trump y Lisa Cook.

Estados Unidos: Donald Trump pidió la renuncia de Lisa Cook, gobernadora de la FED

Hace 1 hora