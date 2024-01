Ley Ómnibus: fuertes cruces en el segundo día de debate en Diputados

El diputado nacional del radicalismo por Neuquén Pablo Cervi alertó sobre las represas hidroeléctricas: "En agosto de 2023 vencieron las concesiones de las represas hidroeléctricas y están por vencer otras. No escuchamos nada de qué se va a saber ni está contemplado en el proyecto y eso sería importante para nuestra provincia y el resto del país. En algunos casos no se tiene en cuenta la reforma de la Constitución de 1994".

La discusión entre Santiago Cafiero y José Luis Espert Santiago Cafiero se cruzó con el presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados, José Luis Espert, quien expresó que las manifestaciones del diputado nacional por Unión por la Patria no iban dirigidas al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo. Luego, se le cortó el micrófono al excanciller."Vos no me decís a quién le tengo que hacer preguntas", aseveró Cafiero.

