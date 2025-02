Apertura de sesiones ordinarias: Martín Lousteau anunció que tampoco irá el sábado al Congreso

"No voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el Presidente", se quejó el senador de la UCR, en referencia al decreto de Javier Milei con el que nombró a los jueces Lijo y García Mansilla a la Corte Suprema.

El senador radical Martín Loustau anunció que este sábado no asistirá al Congreso para escuchar el discurso del presidente Javier Milei ante la Asamblea Legislativa en lo que será la apertura de sesiones ordinarias .

"Algunos peleamos con guantes y reglas y otros hacen cualquier cosa. El sábado no voy a ir a la apertura de sesiones. No voy a avalar con mi presencia las cosas que acaba de hacer el Presidente. No lo avalo para nada", explicó Lousteau a Radio con vos.