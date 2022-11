Aníbal pidió que Alberto Fernández y Cristina Kirchner acuerden cómo definir las candidaturas del Frente de Todos

En la misma línea, Aníbal Fernández remarcó que tanto Alberto como Cristina están en condiciones de postularse: "El Presidente tiene que ser candidato, yo no tengo ninguna duda. Y si Cristina entiende y quiere... ¿Quién le va a negar a Cristina, que es el cuadro más importante de los últimos 100 años de la política, que pueda competir?".

Por lo pronto, en las últimas semanas se generó un debate puertas adentro del Frente de Todos sobre la posibilidad de suspender o mantener las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). El kirchnerismo pretende que no se realicen, mientras que el sector más cercano al jefe de Estado pretende mantenerlas.

"Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos nosotros los boludos"

El funcionario apuntó hacia los dichos del diputado Máximo Kirchner en Mar del Plata, en el club Once Unidos, cuando cuestionó a aquellos dirigentes "que se valen de construcciones colectivas para llegar a un puesto"

"Yo tengo que inferir que esas declaraciones que vertió tienen que ver con que él (por Kirchner) es el único que las sabe todas y nosotros somos los boludos (...) Me parece que es un poquito distinta la situación. Él puede ser que se las sepa todas, pero no somos nosotros los boludos", aclaró en declaraciones a radio Rivadavia (AM 630).