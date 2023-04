Aníbal Fernández asegura que Alberto "está democratizando el Frente de Todos"

Luego de la confirmación de Alberto Fernández de no presentarse en la reelección , el ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, aseguró que avala la decisión ya que se trata de una “democratización del frente”.

“Siempre ha sido un presidente de tiempo completos, no tiene horas, no tiene descansos, no tienen situaciones que lo hagan minimizar la situación”, expresó en modo halago por el tiempo de trabajo de Alberto.