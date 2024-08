Alberto Fernández renunció a la presidencia del Partido Justicialista

Luego de ser ser imputado por por los delitos de lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetrado en el marco de violencia de género y "amenazas" en la causa que se inició tras la denuncia de su expareja, Fabiola Yañez, el ahora expresidente del PJ Nacional anunció: "Vengo a elevar mi renuncia indeclinable al cargo de presidente del partido justicialista orden nacional con el que oportunamente me honrara". Además, agregó: "Tengo el deber y la necesidad de manifestar que esta decisión la tomo con el único propósito de no involucrar al partido en el que siempre milité en los hechos que falsamente se me endilgan".