Otra víctima de los UTV: una adolescente volcó su vehículo todo terreno y murió en Córdoba

En enero de 2026, el aumento de accidentes con UTV en la Costa Atlántica reavivó el debate sobre su seguridad y uso.
Una adolescente de 17 años perdió la vida este sábado tras sufrir un accidente con un vehículo tipo UTV dentro de un predio privado en la localidad de Río de los Sauces, al sur de Córdoba. La joven recibió asistencia inmediata y fue trasladada de urgencia al hospital donde luego falleció.
De acuerdo con lo informado por la Policía provincial, el rodado todoterreno volcó, aunque las causas del siniestro aún se encuentran bajo investigación. En primera instancia, la joven fue trasladada al dispensario local. pero, debido a la gravedad de sus lesiones, posteriormente fue derivada al Hospital de Río Cuarto, donde ingresó en estado crítico y finalmente falleció pese a los esfuerzos médicos.
En paralelo, efectivos policiales realizaron tareas de investigación en el sitio del accidente y se espera que en las próximas horas se determinen las circunstancias que provocaron el vuelco. La causa quedó bajo investigación judicial, que busca establecer si existieron factores adicionales que contribuyeron al trágico desenlace.
En los últimos meses, se registraron otros accidentes graves vinculados al uso de UTV. El primero y más resonante fue el caso de Bastián, ocurrido a comienzos de enero en La Frontera de Pinamar: el niño de 8 años sufrió heridas de extrema gravedad tras el vuelco del vehículo en el que viajaba junto a su padre.
Semanas más tarde, a mediados de febrero, otro episodio volvió a encender las alarmas en Villa Gesell. Allí, una influencer de 33 años volcó con un UTV en la zona de médanos y también resultó con lesiones severas, lo que reavivó el debate sobre la seguridad y el uso de este tipo de rodados en terrenos para recreación.