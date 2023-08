Tecnología segura para una niñez protegida

Si reflexionamos sobre los desafíos de la infancia, no podemos dejar de pensar en la tecnología y la seguridad.

Si reflexionamos sobre los problemas y desafíos futuros que atraviesa la infancia, no podemos dejar de pensar en la tecnología y la seguridad. La seguridad de niños y niñas es un desafío que no se resuelve con tecnología, pero ésta debe hacer todo lo posible para crear un entorno de cuidado para todos.

En la Argentina, el 98% de las escuelas de gestión privada tiene conectividad a internet, y el 70% también cuenta con algún tipo de sistema de gestión escolar. Es en este contexto que las buenas prácticas y el uso responsable de las herramientas digitales son fundamentales.

Una de las prácticas más comunes a la hora de interactuar en entornos virtuales es la de publicar imágenes. El primer día de clases, la excursión con la escuela, un acto, cuando hay reconocimientos importantes. En el año 2020, el estado de situación del grooming y la difusion de materiales de abuso sexual de la infancia (MASI) era alarmante. Según el reporte mundial de la Internet Watch Foundation, ONG que también recibe denuncias de estos casos, en 2021, un 59% de las denuncias de MASI recibidas eran sobre imágenes y videos que incluían a niñas de entre 11 y 13 años y estaban tomadas en el espacio de un hogar. Esto representa el 81% de las denuncias que recibieron de materiales de abuso autoproducidos. A nivel nacional, la Línea 137 refiere que de las 309 víctimas registradas en el 2022, el 76% eran mujeres.

En este sentido, las plataformas de gestión escolar deben hacer todo lo posible para protegerlos de los riesgos asociados con el uso de imágenes en línea. Al implementar medidas de seguridad y educar a los estudiantes sobre los riesgos, las plataformas de gestión escolar pueden ayudar a crear un entorno seguro para todos. Las familias también deben ser conscientes de cómo cuidar la privacidad de sus hijos, aun cuando quieran compartirlo a través de sus redes.

Pero no se trata solo de cuidarlos en los entornos virtuales, sino también en los presenciales. Los sistemas de gestión también permiten a los maestros y administradores tener una comunicación ágil y confiable. Por ejemplo, al momento de tomar asistencia las familias pueden recibir una notificación que verifique que el estudiante haya ingresado a la escuela y entrado a clases. También permite a los referentes escolares saber si alguna otra persona está autorizada a retirar a un alumno o alumna del establecimiento, evitando situaciones de conflicto.

A esto se suma el hecho de que las plataformas digitales recopilan datos de los usuarios que las utilizan. Los sistemas de gestión son una herramienta que necesita información de la matrícula escolar que, en muchos casos, incluye información sensible. Por esa razón, tanto las familias como las instituciones deben contar con un marco formal adecuado para conocer cuál es el modo de gestionar esos datos por parte de proveedores ajenos a la institución.

Quienes desarrollamos tecnología aplicada a la educación, no dudamos del potencial que tienen para mejorar el sistema educativo. No obstante, somos conscientes de que no podemos dejar de tener una mirada crítica que nos permita anticiparnos a los desafíos que estas plataformas y prácticas nos proponen a la hora de pensar en cómo garantizar que los más chicos estén seguros.