Calculadora de aguinaldo: cómo saber cuánto cobro en junio 2026

Cómo calcular el Salario Anual Complementario, quiénes lo cobran y qué pasa con jubilados, estatales y monotributistas. Se acercan las fechas de pago.

Se acerca junio y muchos de los que perciben el aguinaldo comienzan a sacar cuentas.

El Sueldo Anual Complementario (SAC) , más conocido como aguinaldo , vuelve a ocupar un lugar central en la economía de millones de argentinos durante este 2026. Se trata de un ingreso extra obligatorio que cobran los trabajadores registrados, jubilados y pensionados, y que se paga en dos cuotas anuales: una en junio y otra en diciembre.

En un contexto donde el poder adquisitivo continúa siendo una preocupación para muchas familias, el medio aguinaldo se convierte en una herramienta clave para afrontar gastos, cancelar deudas, reforzar ahorros o impulsar el consumo interno. La normativa vigente mantiene el esquema definido por la Ley 23.041 y la Ley de Contrato de Trabajo , sin modificaciones para este año.

La primera cuota del aguinaldo 2026 tiene como fecha límite legal el 30 de junio, aunque la legislación permite un margen de hasta cuatro días hábiles para completar el pago, por lo que muchas empresas podrían acreditarlo hasta el 7 de julio de 2026 . En el caso de los trabajadores del sector privado, el depósito suele realizarse junto con el salario de junio o algunos días antes.

Para los empleados públicos nacionales, provinciales y municipales, los cronogramas dependen de cada administración, aunque históricamente tanto Nación como la Provincia de Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires suelen pagar antes de finalizar junio. La segunda cuota del SAC deberá abonarse antes del 18 de diciembre de 2026 .

El aguinaldo también alcanza a los jubilados y pensionados de ANSES , quienes lo cobran automáticamente junto con su haber mensual según el calendario oficial de pagos determinado por la terminación del DNI. En junio de 2026, los beneficiarios de haberes mínimos comenzarían a cobrar desde el 8 de junio, mientras que quienes superan la mínima lo harían entre el 23 y el 29 de junio .

El aguinaldo se cobra en junio y en diciembre como parte del Sueldo Anual Complementario (SAC).

Además, el personal de casas particulares tiene derecho pleno al SAC y debe percibirlo en la última jornada laboral del mes. En cambio, los monotributistas y trabajadores autónomos quedan excluidos porque no mantienen relación de dependencia formal ni cuentan con un empleador obligado al pago del complemento salarial.

La calculadora para saber cuánto cobro con el aguinaldo en junio 2026

El cálculo del aguinaldo mantiene en 2026 la misma metodología utilizada históricamente en Argentina. El SAC equivale al 50% del mejor sueldo mensual bruto percibido durante el semestre enero-junio. Para determinarlo, deben considerarse todos los conceptos remunerativos cobrados por el trabajador, incluyendo sueldo básico, horas extras, comisiones, adicionales por convenio, presentismo, antigüedad y bonificaciones salariales. En cambio, los conceptos no remunerativos, bonos extraordinarios o reintegros quedan excluidos de la base de cálculo.

La fórmula oficial establece que el aguinaldo bruto surge de dividir por dos el salario más alto del semestre. Por ejemplo, si el mejor sueldo bruto fue de $900.000, el SAC bruto será de $450.000. Sobre ese monto se aplican los descuentos previsionales habituales: jubilación (11%), obra social (3%) y PAMI (3%), lo que representa una deducción total cercana al 17%. En ese escenario, el aguinaldo neto aproximado quedaría en torno a los $373.500, aunque el resultado final puede variar según cada convenio colectivo, categoría laboral o descuentos particulares.

Embed Calculadora SAC — Aguinaldo Ley 23.041 · Argentina · sueldo neto a cobrar Fórmula: SAC bruto = mejor sueldo bruto ÷ 12 × meses trabajados | SAC neto = SAC bruto − 17% de descuentos 1° Semestre — Enero a Junio · Vence 30/06 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 1° semestre $ 0 2° Semestre — Julio a Diciembre · Vence 31/12 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 2° semestre $ 0 Total SAC neto anual $ 0 Descuentos aplicados: jubilación 11% + obra social 3% + PAMI 3% = 17% (Ley 24.241, Art. 11). El SAC bruto equivale siempre al 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si trabajaste el semestre completo, seleccioná 6 meses.

En los casos donde el trabajador no haya completado los seis meses del semestre, el aguinaldo se calcula de forma proporcional. Allí se toma el mejor sueldo del período, se divide por doce y luego se multiplica por la cantidad de meses efectivamente trabajados. Este esquema se aplica tanto para nuevos empleados como para contratos temporales o personas que ingresaron recientemente a una empresa. Además, quienes hayan recibido aumentos salariales durante mayo o junio podrían percibir un aguinaldo más alto, ya que el cálculo siempre toma la remuneración más elevada devengada en el semestre.

Quiénes cobran aguinaldo en 2026

El aguinaldo 2026 corresponde a todos los trabajadores registrados en relación de dependencia del sector privado y también a empleados públicos nacionales, provinciales y municipales.

Asimismo, lo cobran jubilados y pensionados del sistema previsional argentino, beneficiarios de ANSES, titulares de pensiones no contributivas y personas alcanzadas por regímenes previsionales provinciales como el Instituto de Previsión Social (IPS) de la Provincia de Buenos Aires y otras cajas jubilatorias no transferidas. Además, el personal de casas particulares también tiene derecho pleno al SAC, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o modalidad de contratación.

aguinaldo sac Los que cobran aguinaldo ya sacan cuentas para mitad de año.

En el caso del sector público, todavía no se oficializaron todos los cronogramas definitivos de pago para junio 2026, aunque distintas provincias ya comenzaron a proyectar los desembolsos. En la Provincia de Buenos Aires, el medio aguinaldo suele abonarse entre mediados y fines de junio, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires históricamente se acredita durante la última semana del mes.

En tanto, el Gobierno Nacional suele anticipar el pago para fuerzas de seguridad, docentes universitarios y organismos estatales. Para jubilados y pensionados, el SAC se deposita automáticamente junto con el haber mensual correspondiente.

Por el contrario, los monotributistas, autónomos y trabajadores informales no cobran aguinaldo porque no existe una relación laboral registrada que obligue al pago del SAC. Frente a esta situación, muchos especialistas financieros recomiendan generar un “autoaguinaldo” mediante sistemas de ahorro programado.

Entre las alternativas más utilizadas aparecen las cuentas remuneradas, fondos comunes de inversión (FCI), plazos fijos o la simple estrategia de reservar entre un 8% y un 10% de los ingresos mensuales para construir un fondo semestral equivalente al aguinaldo que reciben los trabajadores registrados.