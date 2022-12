Un hincha de Marruecos cantó "Muchachos", el himno argentino en Qatar

Previo a mostrar su simpatía con la albiceleste el hincha de Marruecos, quien llevaba puesta una bandera del país africano sobre sus hombros, se mostró muy confiado ya que cree que su selección llegará al último partido y enfrentará al combinado nacional: "Vamos a la final directo y jugaremos la final contra Argentina".

Después de ese desopilante hecho, Costa siguió hablando con los presentes en las calles que alientan a la Argentina. "Messi es mi vida. Es un sueño cumplido venir al Mundial y encima en el último de él", expresó un joven llamado Felipe para hacer alusión a lo importante que es para él el capitán de la Selección.

Luego, apareció un saudita para seguir elogiando a Messi ya que expresó que "is the best (es el mejor)", lo que demuestra una vez más que más allá de la identificación con la Argentina, el delantero de Paris Saint Germain acapara las miradas en todo el mundo.

Tras esa conversación, en la noche de Qatar habló un argentino llamado Patricio que viajó desde Tucumán. Un momento gracioso fue cuando Costa le preguntó si llevó empanadas, ya que la provincia del interior tiene como una de sus características el buen sabor de esa comida. Sin embargo, el hincha respondió que no: "Hubiera estado bueno. Me las como yo todas".

"Siempre pido en un inglés medio flojo no picante y acabo de comer un panqueque con queso y huevo muy rico. Después comí niños envueltos cerca de la playa. La comida es muy buena", agregó el hombre para referirse a los alimentos, que fue uno de los temas que tuvieron en cuenta los simpatizantes antes de viajar a Qatar por las exóticas costumbres del país asiático.

También se produjo un diálogo con un pakistaní, quien fue otro de los que dio a conocer que Messi es su ídolo ya que Costa cuando le preguntó quién es el mejor jugador de la Argentina, el hombre respondió que es el exjugador de Barcelona. "Como Dios", agregó otro individuo de Pakistán que se acercó para sumarse a la conversación.

El enojo de Scaloni por las filtraciones en la Selección argentina

Lionel Scaloni se reunió con los medios argentinos después de la conferencia de prensa que brindó en la previa del partido de cuartos de final contra Países Bajos y no pudo evitar ocultar su enojo por la filtración de la noticia de una supuesta lesión de Rodrigo de Paul.

"Fue un entrenamiento a puertas cerradas, no sé de dónde sacaron esa información", lanzó a los periodistas nacionales, que quisieron aclarar los rumores que habían circulado sobre el volante. Por primera vez se vio a un entrenador molesto, el cual reclamó: "No entiendo la necesidad de crear una alarma por si un jugador entrena o no. A mí no me interesa que se cree eso porque el rival está atento a eso".

En el mismo tenor remarcó que no se podía saber nada del entrenamiento porque se trataba de una práctica que no era abierto a la prensa. Además, criticó la secuencia de la conferencia de prensa porque "la mitad de las preguntas eran por eso y lo importante es el partido de mañana, no quién esté. Vamos a ir a ganar con o sin ellos".

"Como entrenador tengo que estar molesto porque no se puede saber nada en estas situaciones. No le hace bien a nadie que pasen estas cosas", concluyó.