La reacción del Kun Agüero tras la derrota de la Selección argentina

El equipo capitaneado por Lionel Messi comenzó ganando por 1 a 0 con un tanto de penal, pero en el segundo tiempo el rival comenzó a presionar y logró empatar para más tarde poner la victoria final, eso generó indignación en las redes sociales por parte de la gente. El exfutbolista decidió reflexionar sobre lo sucedido.

“Estamos bien, tranquilo”, le respondió a un seguidor que le consultó sobre los tres goles anulados por posición adelantada, según el juez de línea y el VAR. Luego le consultaron exclusivamente sobre Arabia: “Sí, físicamente se les nota fuerte y la línea defensiva está muy arriba. Tratan de no dejar mucho espacio”.

El Kun, que se retiró en diciembre de 2021 por una afección cardíaca, dejó en claro que su intención era acercarse a saludar a sus excompañeros: "No voy a ir a molestar. Voy a esperar a que termine todo. Quería ir antes, a desearles suerte. Es rara la situación. Somos Argentina y hay muchas cosas que tenemos que aprender. No tengo problemas en decirlo".

"No pude ver a la Selección todavía, pero bueno vamos a ver. Está todo medio raro (...) No es que no me dejaron. Supuestamente tenés que tener una credencial para pasar. Me suena raro que tarden tres o cuatro días. Después veo que otros están ahí adentro", advirtió durante una entrevista con el influencer Jero Freixas.

El tuit del Kun Agüero en apoyo a la Selección argentina

"Siempre a full con Argentina y con esta Selección que nos representa a todos. Sabemos que darán todo por esta camiseta que tanto queremos. Y como dijo Leo, vamos a estar caminando todos juntos. #VamosArgentina", publicó en Twitter el exjugador de Independiente, Atlético Madrid, Manchester City y Barcelona.