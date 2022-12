Jorge Burruchaga en la previa contra Países Bajos: "Se verá a la Selección argentina que vino a ganar el Mundial"

Jorge Burruchaga habló antes del partido de Argentina vs Países Bajos por el Mundial.

Luego, dio una declaración que agrandó todavía más la importancia del partido ya que manifestó que "Argentina es el equipo que más presión tiene en este Mundial" y que la albiceleste es "candidata" a quedarse con el título tan esperado por los argentinos tras la final perdida en Italia 1990 y Brasil 2014 frente a los alemanes.

Asimismo, Burruchaga analizó a este equipo de Países Bajos, que viene de eliminar en octavos de final a Estados Unidos con un triunfo por 3 a 1. "No va a ser un partido sencillo. Los holandeses no me parecieron la gran cosa pero están invictos. Tienen un entrenador muy bicho", aseguró haciendo referencia al prestigioso director técnico Louis Van Gaal.

El elogio de Burruchaga a Lionel Messi y la comparación con Diego Maradona

El exjugador mostró su deseo de que la albiceleste se consagre en Qatar con el delantero de Paris Saint Germain a la cabeza por la importancia que tendría el título para el capitán. "Lo único que le falta a Leo es ganar un Mundial y ojalá lo pueda hacer para terminar una carrera genial, excepcional", señaló.

A su vez, analizó la trayectoria de Messi enfocándose en el liderazgo que tuvo con los años el exjugador de Barcelona al manifestar que "a Leo le falta esto solamente. Tomó el liderazgo después de lo de Rusia y la Copa América le dio la tranquilidad de sacarse una espina. En el juego también es distinto. Tiene un equipo joven que vuela. Está en una madurez deportiva increíble. El peso de todo lo tiene él".

Por último, catalogó de "tontería" la comparación entre Messi y Maradona con respecto a que el exfutbolista de Boca sí levantó la Copa del Mundo y la Pulga no. De esta forma, dejó en claro que no apoya a los que prefieren elegir a uno de estos jugadores antes de disfrutar a ambos.