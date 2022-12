Hinchas argentinos protestaron en Qatar para exigir entradas para la final

Los fanáticos de la Scaloneta relataron este jueves que "estaban ofertando en la reventa desde 3 mil dólares", mientras que los precios oficiales son de 700, 1.000 y 1.700 dólares, además, hubo quienes exigieron una solución a la Asociación de Fútbol Argennino (AFA), los dirigentes de AFA: "Chiqui Tapia, no queremos que nos regalen nada sino al precio oficial".

Los fanáticos se reunieron en el Jaasim Tower Hotel, donde se alojan directivos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En las primeras horas de hoy, unos pocos se presentaron con carteles en el Centro Oficial de Tickets, en la zona administrativa de DECC, para reforzar el pedido.

"Entradas a precios oficiales sobran, sólo pedimos que dejen comprarlas a argentinos y argentinas. Fuimos los únicos en ponerle color al Mundial, les toca el momento de ayudar para que la fiesta sea completa", dijeron los promotores del banderazo en el flyer de la convocatoria que se viralizó por los grupos de Whatsapp.

Los argentinos reclaman que la AFA imite la decisión de la Real Federación de Fútbol de Marruecos, que puso a disposición de sus hinchas unas 13.000 entradas para la semifinal con Francia.

Los directivos franceses, por su parte, tomaron una medida similar y vendieron los tickets a través de la web de la Federación (FFF) a precios oficiales.

Para la final del domingo en el Estadio Lusail, cuya capacidad es de 88.966 espectadores, los valores dispuestos por la FIFA fueron u$s1.625 (categoría 1), u$s1.013 (categoría 2) y u$s611 (categoría 3).

Los precios de la reventa, a 72 horas del partido, se iniciaron en los 4.500 dólares para las entradas de menor categoría, lo que generó la reacción de los argentinos sin localidades, que por lo menos ascienden a mil.

"No queremos que nos regalen nada, sólo conseguir entradas a precio oficial. 'Chiqui' (Claudio Tapia) no nos quites la ilusión a los que estamos acá. Liberen las entradas. Dejamos todos para estar acá. La Federación de Marruecos lo hizo", reclamaron.

FIFA pondrá a la venta un remanente de entradas el sábado

La FIFA pondrá a la venta en la noche de sábado de Qatar un remanente de entradas como sucede antes de cada partido pero de una cantidad que no alcanzaría a cubrir la demanda de los hinchas de la Selección. Después de la goleada a Croacia en semifinales, Aerolíneas Argentinas dispuso dos vuelos especiales desde Buenos Aires a Doha para este fin de semana, que se agotaron en apenas horas.

Fuentes de la Embajada en Qatar aseguraron a Télam que durante la última semana el ingreso de compatriotas al emirato fue incesante tanto con pasaporte argentino como con documento extranjero, aquellos con doble nacionalidad.

Antes del inicio de la competencia, el pasado 20 de noviembre, las autoridades consulares estimaron que entre 35 y 40 mil argentinos llegarían a Qatar para alentar a la Selección, que este domingo irá en busca de su tercer título en el último partido mundialista de su capitán, Lionel Messi.

Benzema podrá estar en la final del Mundial Qatar 2022 ante Argentina

El delantero de Francia recibió el permiso de Real Madrid para que, si lo desea, pueda presenciar el partido definitorio de la Copa del Mundo. El futbolista se perdió el torneo por un desgarro sufrido un día antes del inicio.

Según informó el diario deportivo español AS, Benzemá podrá, si así lo desea, asistir al partido. Desde el club merengue no pondrán objeciones, ya que el delantero sigue formando parte de la lista francesa de 26 futbolistas habilitados para jugar la Copa del Mundo.

Benzema sufrió un desgarro en el muslo izquierdo el 19 de noviembre, un día antes del inicio del Mundial, y el entrenador Didier Deschamps lo descartó, aunque no lo reemplazó en la lista de buena fe.

Al no eliminarlo de la lista quedó abierta la posibilidad de una citación de último momento, pero Deschamps desmintió los rumores al referirse al tema días atrás. "Sobre Benzema, no sé quién dijo que podría volver a Qatar, tengo 24 jugadores aquí y no me encargo de los que no están como Presnel Kimpembe o Paul Pogba", expresó el DT.

Benzema mostró su desolación en un mensaje de Instagram cuando se confirmó su baja. "En mi vida nunca me he rendido, pero esta noche tengo que pensar en el equipo como siempre he hecho. La razón me dice que deje mi puesto a alguien que pueda ayudar a nuestro grupo a tener un gran Mundial", lamentó.