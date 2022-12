El inesperado cambio que sufrirá la Selección argentina en la previa de la semifinal ante Croacia

Momo se hizo reconocido por realizar transmisiones en vivo mientras “reaccionaba” a distintos hechos, lo que está muy en boga generalmente en los adolescentes. A raíz de esto había sido elegido para anunciar a los titulares de la albiceleste en el Mundial, pero recibió la dura noticia de que dejará de ocupar ese lugar: "Desgraciadamente, hoy la FIFA me comunico que no seré más la voz del estadio cuando juega la Selección".

Luego, se dirigió a sus seguidores para mostrar sus disculpas a los que no les gustó que haya ocupado ese lugar tan importante en la previa a los partidos. "Este hilo solo es para agradecerles a quienes me apoyaron, pedir perdón. A quienes sienten que les falle, o quizás no sintieron que hice bien lo que me toco desde mi humilde lugar", señaló con tristeza, quien fue elegido como Streamer del Año en 2021.

Además, manifestó que intentó lograr una identificación en los hinchas albicelestes desde su rol: "Sinceramente traté de ser la voz de cada uno de ustedes lo más argentino posible, sin actuarlo, sintiéndolo y expresándome como lo harían ustedes, ser uno más como siempre".

Tras debutar como la voz oficial de la Selección en la derrota contra Arabia Saudita, Momo publicó un video para mostrar el detrás de escena de un día que seguramente recordará por siempre, aunque también para el olvido para los encabezados por Lionel Messi. Allí realizó una introducción sobre la caída de los de Lionel Scaloni en el encuentro, se lo vio yendo al estadio caminando y por último, habló desde el estadio Lusail, donde jugó Argentina.

