Ronaldo admitió que "no estaría feliz" si Argentina sale campeón en el Mundial Qatar 2022

"Voy a ser honesto. No puedo decir que gane Argentina, sería mentir, ser hipócrita. No estaría feliz como brasileño" , explicó el Fenómeno, que se consagró campeón del mundo en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2022, durante una entrevista con el diario Marca de España.

El exgoleador de Barcelona, Inter y Real Madrid brindó su opinión acerca del funcionamiento del equipo que dirige Lionel Scaloni: "Argentina no es que juegue un gran fútbol, pero tiene unas ganas increíbles. Corren muchísimo todos juntos, tiene una agresividad todos". Además, resaltó que "Francia ahora mismo es la gran favorita".

A pesar de la clásica rivalidad entre Brasil y Argentina, el autor de 15 goles en la Copa del Mundo dejó en claro su admiración hacia el 10 de la Selección: "Argentina tiene a Messi, que cuando se acerca al área es muy decisivo. Personalmente estaría feliz por él si lo gana".

Ronaldo sobre el futuro de la Selección de Brasil

Ronaldo expresó cuales son sus impresiones sobre la selección brasileña, después de ser eliminada en cuartos de final: "Hizo un gran Mundial, pero nos faltó la experiencia. El saber perder tiempo, por ejemplo. Una vez que marcás un gol en la prórroga ahí debió acabar el partido. Nos faltó la chispa de ser más listos". Brasil llegará al Mundial de 2026 con 24 años sin ganar un Mundial.

Al ser consultado sobre quién podría ser el futuro técnico de la Verdeamarela, tras la salida de Tite, Ronaldo advirtió que la nacionalidad no es una aspecto determinante: "No me importaría que fuera extranjero. Me encantaría ver nombres como Guardiola, Ancelotti o Mourinho entrenando a Brasil. Pero no soy el que elige, veremos qué pasa".