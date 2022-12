Mundial Qatar 2022: un jugador de Croacia señaló cómo marcarán a Lionel Messi

El delantero de Croacia Bruno Petkovic se expresó antes del partido que jugará su equipo contra la Selección argentina por las semifinales del Mundial Qatar 2022 y sorprendió a todos al revelar que no se le realizará una marca especial a Lionel Messi. "No tenemos un plan o una idea individual de cómo detenerlo, no nos centraremos en un solo jugador", señaló.