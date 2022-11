Mundial Qatar 2022: otra estrella de Francia se perderá la Copa del Mundo

Christopher Nkunku Christopher Nkunku se perderá el Mundial Qatar 2022.

La lesión del delantero se produjo cuando fue a disputar una pelota, Camavinga lo pisó accidentalmente en la acción y le generó el esguince. En el video difundido del momento se pudo ver cómo se paró el entrenamiento para atender a un Nkunku muy dolorido. Después los médicos le hicieron un examen para constatar lo que tiene y allí se vio el daño.

Las alarmas en Francia se encendieron no sólo por lo ocurrido con el jugador de Leipzig sino también por otra de las estrellas del equipo, Karim Benzema, ya que no terminó el entrenamiento normalmente, aunque esto habría sido decisión de la delegación francesa por prevención para no arriesgarlo para la Copa.

El tuit de Francia que confirmó la baja de Nkunku del Mundial Qatar 2022

Comunicado Francia

El video de la lesión de Nkunku con Francia por la cual será baja para el Mundial Qatar 2022