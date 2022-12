Mundial Qatar 2022: tras la derrota con Argentina, Karim Benzema se retira de Francia

Karim Benzema no seguirá jugando para Francia.

El delantero de Francia Karim Benzema anunció su retiro de la Selección de Francia tras la caída de los Blues contra Argentina por la final del Mundial Qatar 2022 . Si bien el jugador fue convocado para jugar la Copa para su país, no formó parte del equipo en ningún partido del torneo por resentirse de un desgarro y su salida definitiva de la selección sacudió al mundo del fútbol por la gran sorpresa que generó.

La publicación de Benzema fue acompañada por una foto del jugador desempeñándose en su selección y con el puño arriba. Luego sumó un texto para mostrarse satisfecho por la carrera que tuvo en Francia a pesar de que los europeos perdieron la última final de la Copa del Mundo: "Me he esforzado y he cometido errores para estar donde estoy hoy, ¡y estoy orgulloso de ello!"

De esta manera, el futbolista se retira de la selección con un título logrado con su país: la UEFA Nations League 2021 en la que Francia le ganó a España por 2 a 1 en la final. También se espera por conocer cuál será su futuro con respecto a los clubes, aunque el contrato de Benzema vencerá en junio de 2023, por lo que seguiría en la institución ya que es un jugador importante para el Merengue.

El posteo de Benzema para anunciar que no seguirá en Francia