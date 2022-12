El desesperado pedido de periodistas de El Chiringuito para la final de Argentina

La emocionante victoria de Argentina ante Croacia por el Mundial Qatar 2022 causó furor en todo el país, que sueña ilusionado con ser campeón del mundo tras alcanzar la final. Sin embargo, no en todo el mundo cayó bien la victoria: periodistas de El Chiringuito , medio español, se mostraron furiosos por el triunfo. "Kylian, estamos en tus manos", señaló uno de ellos ante una posible final contra Francia.

Francia vs. Marruecos, por Semifinal 2 de Mundial FIFA

Tomás Roncero fue uno de los comunicadores que encabezó el reclamo y manifestó: "No me apetecía que ganara Argentina y Argentina ganó". Además, vaticinó que "Argentina será campeón mundial. Ya lo he somatizado".