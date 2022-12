La predicción de Bilardo sobre el momento de Marruecos en el Mundial

Está realidad que vive el fútbol africano, que para muchos era impensada, fue anunciada muchos años atrás por Carlos Salvador Bilardo. "En el 75 cuando fuimos a jugar una copa a Marruecos dije que ahí estaba el futuro del fútbol. No está en Europa, no está en Sudamérica, el futuro está en África", dijo el DT campeón del mundo en México 1986 en Sábado Bus, programa que conducía Nicolás Repetto en Telefe.

"¿Por qué? ¿Por habilidad o por atletismo?", preguntó el conductor del programa. "No, porque la gente todavía juegan al fútbol. Acá vos por ejemplo recorres Capital Federal y no se juega al fútbol. Recorres Europa, por ejemplo Italia y en Roma, Milán, Florencia no se juega. Vas a Alemania y en Múnich no hay lugar", señaló Bilardo.

"En África juegan en todos lados, entonces tienen países fuertes como Camerún, Nigeria, Sudáfrica, Marruecos, Túnez que juegan, y es bueno porque tienen técnica", completó.