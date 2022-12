La emoción de la familia de Gonzalo Montiel, el héroe de los penales en el Mundial

Con los ojos llenos de lágrimas, los abuelos paternos Julia y Vicente también estuvieron presente en los festejos. Por su parte, su abuela Julia admitió "no poder hablar de la emoción". "No me voy a olvidar nunca, esto me lo dio mi nieto", agregó.

Por su parte, su abuelo confesó que "le daba consejos futbolísticos" sobre todo "patear con las dos piernas que es lo principal", afirmó entre risas. Además contó que a Gonzalo "no le gusta perder, se pone muy mal cuando pierde"

La familia aseguró que lo van a recibir con "la familia, vecinos, con todo el banquete" y "con su plato preferido que son las lentejas".

La selección argentina se convirtió en el nuevo campeón del mundo después de vencer a Francia por penales en una de las finales más apasionantes de la historia del fútbol. En la tanda anotaron antes de Gonzalo Montiel, Lionel Messi, Leandro Paredes, y Paulo Dybala.