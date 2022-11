Conocé la mezquita más grande de Qatar

La mezquita está abierta a todo visitante cuando no es momento de oraciones.

Elegante y majestuosa, fue inaugurada en 2011 y ofrece una espectacular vista de la ciudad de Doha. Posee suelos de mármol color tierra y 93 pequeñas cúpulas que proveen sombra. Puede llamar la atención que sus paredes no tienen ninguna decoración, no hay cuadros, murales ni estatuas, pero tiene una explicación sencilla: la religión musulmana no permite representar a dios en ninguna de sus formas.