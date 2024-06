Cómo limpiar la casa con el método 20/10 y tardar menos

Limpiar la casa puede ser una tarea cuyo producto final es muy satisfactorio pero que el proceso resulta muy engorroso. Sin embargo, es fundamental mantener la limpieza por una cuestión no solo estética sino principalmente higiénica.

El tiempo no es algo que abunde en medio de la rutina del trabajo y/o los estudios, y no todas las personas pueden contratar a alguien para que les ayude con la limpieza, por lo que es común tomarse algún momento del fin de semana para hacer limpieza a fondo de toda la casa.

En ese sentido, y si bien el tiempo que se tardará depende del tamaño de la propiedad, hay una forma de alcanzar la máxima productividad que permitirá la optimización del tiempo y la eficacia del resultado, por lo que se hará una mejor limpieza y de forma más rápida y sencilla: el método 20/10.

Cómo limpiar las hornallas Hacer una buena limpieza profunda en poco tiempo es posible con este truco. Region NET

Qué es el método 20/10 para limpiar la casa

Se trata de una técnica desarrollada por la autora Rachel Hoffman, en su libro "Unf*ck your Habitat", que tiene como objetivo ayudar a simplificar y acelerar el momento de limpieza, destinado a personas que no quieren dedicarle mucho tiempo a la tarea del hogar, o que directamente no lo tienen.

Consiste en dos partes: la primera es dedicar 20 minutos de manera intensiva a la limpieza y organización, que puede ser en cualquier parte de la casa, para luego descansar por 10 minutos. De allí su nombre 20/10.

Según explica Hoffman, esta manera de limpiar permitirá alcanzar una mayor productividad y efectividad en la limpieza, debido a que, al igual que en cualquier tarea, doméstica o de cualquier rubro, limpiar durante varias horas seguidas causa estrés y fatiga tanto física como mental.

Cómo limpiar una mancha de pintura en la ropa Limpiar 20 minutos y descansar 10. Semana.com

En la misma línea, la autora recomienda incorporar a la rutina diaria acciones que complementen la limpieza en el día a día y por ende también contribuyan a hacer menos engorrosa la profunda, tales como tender la cama, lavar los cubiertos después de usarlos y ventilar las habitaciones de la casa.