Cómo hacer que tu gato duerma de noche

El mejor consejo es siempre aumentar su actividad diurna. Si tu gato tiene muchos estímulos durante el día, estará cansado por la noche. Como no siempre estarás todo el día en la casa, lo mejor es organizar el ambiente para que lo estimule y eso lo mantenga activo.

Un buen truco es colocar algunos adornos en la casa que lo mantengan curioso. Lo ideal es que sean colgantes que no se rompan. Tu gato se mantendrá entretenido observándolos e intentando alcanzarlos.

Otra buena idea es darle otro amigo felino, así tendrá un compañero de juegos. De esta forma, disminuirá su aburrimiento y aumentará el nivel de actividad durante el día.

Otra cosa que podés hacer es llenar la casa de juguetes para gatos. Buscá algunos que no necesiten de tu participación, por ejemplo rascadores y cajas con agujeros por donde entrar y salir.

También es importante que durante el día, cuando estés, juegues con él. Para eso, los juguetes tipo caña son ideales porque lo harán correr y también saltar.

También es bueno preparar a tu gato para que sepa que es la hora de dormir. Conseguí la cama más cómoda y cálida que encuentres. Cuando llegue la hora, llevalo hacia ella.

Por último, pero sumamente importante, cambiá sus hábitos alimenticios. Procurá darle la comida más importante antes de dormir. Así, después del atracón tendrá sueño y aumentará sus horas de letargo.

Si aún así tu gato se levanta para comer de nuevo a las 4 de la mañana, una buena solución es poner un comedero automático que dispense pequeñas cantidades de alimento cada cierto tiempo.

Hay una cuestión extra que puede estar haciendo que tu gato no tenga muchas ganas de dormir por la noche. Si no está castrado, es posible que no quiera dormir por la noche porque está en celo.

Los gatos, al ser animales nocturnos, aprovechan la noche para aparearse. Si en tu barrio hay otros gatos, es muy probable que las hormonas estén actuando.

No es fácil acostumbrar a tu gato a dormir a la misma hora que lo hacés vos, pero con un poco de paciencia y mucha persistencia terminarás consiguiéndolo.