Alerta: bañarse con agua caliente puede traer severos problemas.

Ducharse es una actividad cotidiana, que parece simple pero no siempre se realiza con atención plena . Implementar ciertas recomendaciones es útil para mejorar el cuidado personal y garantizar que la piel reciba el tratamiento adecuado.

El cuidado de la higiene personal es esencial pero no siempre se lleva a cabo de la manera más adecuada, ya que se suelen cometer algunos errores comunes que muchas personas realizan al ducharse y que pueden afectar negativamente la salud de la piel.

Específicamente hay algunos fallos principales que pueden evitarse fácilmente al ajustar ciertos hábitos cotidianos. Estas prácticas incorrectas no solo deterioran la apariencia de la piel, sino que también pueden ocasionar problemas como sequedad, irritación e incluso infecciones.

Se aconseja cuidar los detalles en la rutina de ducha. Ajustar la temperatura del agua, elegir productos adecuados y evitar el uso de esponjas son cambios pequeños pero significativos que contribuyen a mantener una piel sana.

DUCHA FREEPIK

Los problemas en la piel que puede ocasionar bañarse con agua caliente

Uno de los errores más comunes al ducharse es el uso de agua caliente. Aunque resulta agradable, especialmente durante el invierno, esta práctica puede ser perjudicial para la piel. El agua a altas temperaturas elimina la capa de grasa natural que funciona como barrera protectora, lo que puede generar sequedad, picor e incluso agravar afecciones como el eccema.

Por otro lado, el agua excesivamente fría, aunque revitalizante, no es la mejor opción para una ducha relajante. Se aconseja optar por agua templada, ya que esta temperatura permite limpiar la piel sin afectar su hidratación ni su función protectora.

DUCHA FREEPIK

Por otra parte hay que tener en cuenta que algunos geles de baño se promocionan como neutros, pero esto no garantiza que sean aptos para la piel. Los productos alcalinos pueden ser demasiado agresivos, eliminando no solo la suciedad, sino también los aceites naturales y la microbiota cutánea, un conjunto de microorganismos beneficiosos que la protegen de agentes externos. Por último, el uso de las esponjas de baño no es esencial para mantener una higiene correcta y, en algunos casos, puede ser contraproducente.